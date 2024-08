Instagram s'inspire de MySpace avec la fonction « Music on profile »

Instagram a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'ajouter une chanson à leur profil, une mise à jour qui rappelle un certain Myspace.



Pour ceux qui ne l'ont pas connu dans sa version originelle, Myspace était un réseau social très populaire dans les années 2000, avant l'émergence de Facebook. Myspace permettait aux utilisateurs de créer des profils personnalisés, de se connecter avec des amis, de partager des photos, des blogs et de la musique. Ce réseau social a notamment joué un rôle important dans la promotion de la musique indépendante, permettant aux artistes de partager leurs morceaux et de se faire connaître.

Instagram pique une fonction de MySpace

La musique ajoutée par un utilisateur apparaît dans la zone bio du profil. Contrairement à Myspace, les chansons ne sont pas diffusées automatiquement lorsque quelqu'un visite un profil. Il faut lancer la lecture de la chanson - ou plutôt d'un extrait de la chanson, puisque la durée de la musique est limitée à 30 secondes.



Instagram a publié un message sur son compte de créateurs via Threads :

Nous sommes ravis d'annoncer que vous pouvez désormais ajouter une chanson à votre profil, ce qui vous donne plus de moyens de vous exprimer à travers la musique. La sélection de la chanson de votre profil restera active jusqu'à ce que vous la remplaciez.

Cette nouvelle fonctionnalité est lancée en collaboration avec la chanteuse Sabrina Carpenter, dont le profil présente un teaser de sa nouvelle chanson, « Taste », avant sa sortie officielle plus tard dans la semaine.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Sélectionnez « Modifier le profil » dans votre onglet Profil, puis appuyez sur « Ajouter de la musique à votre profil » Recherchez votre chanson préférée ou parcourez notre section « Pour vous » Sélectionnez la chanson que vous souhaitez utiliser et choisissez la durée du clip pour votre profil.

Vous l'aurez compris, Instagram fait tout pour attirer les fans de TikTok qui a mis l'accent sur la musique depuis un moment.

Télécharger l'app gratuite Instagram