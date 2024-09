Google Agenda ajoute des widgets sur l'écran de verrouillage

Il était temps ! Google n'a pas oublié son application Agenda pour l'iPhone et l'iPad et vient d'inclure un trio de widgets pratiques pour l'écran de verrouillage pour les utilisateurs s'appuyant sur le calendrier du géant de la recherche Internet.

Google Agenda passe enfin à iOS 16

Apparus avec iOS 16, les widgets de l'écran verrouillé sont très compacts mais fort pratique. Nul besoin de déverrouiller son iPhone pour voir certaines informations importantes. Dans le cas de Google Calendar, on retrouve "À venir" et "Afficher les événements et les tâches à venir" disponibles en trois configurations. Il existe un widget circulaire qui indique uniquement l'heure et une option rectangulaire 2×1 qui inclut la durée et le titre de votre prochain rendez-vous. Vous pouvez également voir ces informations dans l'espace du widget qui apparaît au-dessus de l'heure, une ligne de texte simple. En tapotant, vous ouvrez la page de l'événement dans le calendrier.

Sur l'écran d'accueil d'iOS, Google Agenda propose déjà des variantes 1×1 et 2×1 du widget "Quoi de neuf", ainsi qu'une fonction utile "Quoi de neuf avec vue mensuelle".



Cette fonctionnalité s'ajoute aux widgets d'écran de verrouillage des autres applications de l'espace de travail sur les appareils mobiles d'Apple, notamment Drive et Gmail, mais aussi Chrome, Google (tout court), Maps, News, Translate et YouTube Music. En fait, toutes les applications principales du créateur d'Android sont désormais bien dotés en widgets sur iPhone.



Ces widgets d'écran de verrouillage sont déployés avec la version 24.7.0 de Google Agenda aujourd'hui, de manière progressive. Cela signifie qu'il faudra quelques jours pour que tout le monde en profite.

Télécharger l'app gratuite Google Agenda