Google Maps ajoute un compteur de vitesse et l'indicateur de limites de vitesse sur iOS et CarPlay

Face à Apple Plans qui prend toujours plus de part de marché dans l'écosystème Apple, Google n'a pas d'autres choix que de se bouger et d'améliorer considérablement son application Google Maps. Une mise à jour importante vient d'être déployée sur iOS et Apple CarPlay, les utilisateurs de Google Maps vont pouvoir bénéficier de deux fonctionnalités qui étaient très attendues.

Google Maps évolue sur iOS et CarPlay

Google a récemment lancé une mise à jour majeure de son application Google Maps, en ajoutant un compteur de vitesse et un indicateur de la limite de vitesse pour les utilisateurs d'iOS et de CarPlay. Cette nouvelle fonctionnalité (qui existe depuis plus de 5 ans sur Android), vise à améliorer la sécurité et l'expérience de conduite des utilisateurs.



Dès que vous aurez la mise à jour, le compteur de vitesse s'affichera en bas à gauche de l'écran de navigation sous forme de cercle. Cette position discrète permet aux conducteurs de surveiller facilement leur vitesse sans détourner leur attention de la route. L'indicateur est conçu de manière à changer de couleur si le conducteur dépasse la limite de vitesse autorisée, attirant ainsi son attention de manière efficace, mais sans être trop intrusive.

En plus du compteur de vitesse, Google Maps a également commencé à déployer des indicateurs de limite de vitesse pour les routes du monde entier. Ces indicateurs fournissent aux conducteurs une information précieuse sur les limites de vitesse locales. Avec cette nouveauté, vous n'aurez plus d'excuse pour ne pas respecter la limitation de vitesse, puisque vous aurez l'information directement en détournant un peu le regard !



Pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser la fonctionnalité compteur de vitesse, Google Maps permet de désactiver le compteur de vitesse. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les :

Paramètres de Google Maps Puis dans Navigation Descendez à Affichage de la carte Désactiver l'option Afficher le compteur de vitesse

Cette nouvelle fonctionnalité est incluse dans la version 6.123.0 de Google Maps pour iOS et CarPlay. Les utilisateurs sont encouragés à mettre à jour leur application pour bénéficier de ces améliorations et naviguer en toute sécurité sur les routes.



Télécharger l'app gratuite Google Maps