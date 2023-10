Google ajoute une dose d'IA et d'autres fonctionnalités dans Google Maps

Plus le temps passe et plus la concurrence entre Apple Plans et Google Maps devient impressionnante, si la firme de Cupertino a fait énormément d'efforts ces dernières années pour son application de cartographie, Google Maps prend (encore) une longueur d'avance avec une grosse mise à jour qui débarque prochainement !

Google Maps ajoute une recherche alimentée par l'IA, une interface de navigation améliorée...

L'application Google Maps s'apprête à subir une transformation majeure, mettant l'intelligence artificielle au cœur de son fonctionnement. La recherche est un pilier central de Google Maps et avec cette nouvelle mise à jour, elle est propulsée à un niveau supérieur. L'objectif est clair : rendre la recherche plus intuitive, plus rapide et surtout plus précise. Pour atteindre cet objectif, Google a intégré de puissants algorithmes d'IA permettant une recherche visuelle basée sur l'analyse des photos partagées par la communauté d'utilisateurs. Imaginez pouvoir rechercher un lieu non pas par son nom, mais par une caractéristique visuelle unique ? C'est désormais possible. De plus, l'interface de navigation a été totalement repensée, avec une ergonomie améliorée, des icônes plus claires et une meilleure interaction avec les utilisateurs.



Les conducteurs de véhicules électriques, en particulier, seront ravis d'apprendre que l'application fournira dorénavant des informations détaillées sur les stations de charge : emplacement, compatibilité, vitesse de charge et même l'historique d'utilisation. C'est un pas de géant pour l'écosystème des véhicules électriques. De plus, l'interface de conduite sera beaucoup plus précise, avec des détails affinés sur les voies d'autoroute et les limitations de vitesse en Europe.

Enfin, cette mise à jour s'accompagne d'une extension massive des fonctionnalités existantes. Par exemple, la très appréciée "Immersive View for Routes" sera à présent disponible dans de nombreuses villes à travers le monde, tout comme "Lens in Maps", qui offre une vision augmentée de notre environnement. Ajoutez à cela des suggestions d'activités et de restauration mieux organisées et vous obtenez une application complète, prête à vous guider dans toutes vos aventures urbaines.



Si l'on parle de déploiement, cette mise à jour sera d'abord disponible dans certains pays pilotes : France, Allemagne, Japon, Royaume-Uni et États-Unis. Toutefois qu'on se rassure du côté de la Belgique, du Luxembourg et de la Suisse, Google a déjà annoncé que d'autres pays suivront rapidement. C'est une stratégie habituelle pour la firme de Mountain View : tester, ajuster puis déployer largement. Le déploiement commence en premier sur Android puis dans quelques semaines (en tout cas avant Noël) sur la version iOS de Google Maps.

