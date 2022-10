Gmail et Google News affichent des widgets sur l’écran verrouillé

Comme annoncé début septembre, Google a prévu de nombreux widgets sur sa suite logicielle pour les appareils Apple. Avec iOS 16, la firme à la pomme a ajouté la possibilité d'insérer des widgets sur l'écran verrouillé, tout en permettant la personnalisation de ce dernier (heure, date, fond, couleur, etc). Et bien, après Chrome et Google Drive la semaine dernière, les nouvelles apps Google à en profiter sont Gmail et Google News.

Gmail compte le nombre de messages non lus

La version 6.0.220918 de Gmail a été lancée sur l'App Store avec le widget d'écran de verrouillage "Nouveaux messages non lus" qui permet de suivre les nouveaux messages en voyant combien d'emails non lus se trouvent actuellement dans votre boîte de réception. Un peu comme notre widget iSoft qui compte le nombre d'articles du jour.



Le widget Gmail est disponible en trois tailles :

Cercle 1×1 : Nombre de messages non lus et logo Gmail

Rectangle 2×1 : Nombre de messages non lus avec répartition incluant les chats et les espaces.

Une seule ligne (au-dessus de l'heure)

Télécharger l'app gratuite Gmail

Google Actualités a également droit à son widget

Le widget Google News a été mis en place il y a quelques jours avec la version 5.61 qui propose de "consulter les derniers titres" de l'actualité. Avec jusqu'à trois lignes de texte, il n'existe qu'en une seule taille rectangle 2×1. Il fait exactement la même chose que le widget Apple News.

Télécharger l'app gratuite Google Actualités

Désormais, nous attendons les mises à jour de Google Maps (Trajets fréquents avec "mises à jour du trafic en temps réel et estimation des temps de trajet") et Recherche Google. Ce dernier permettra d'accéder rapidement à Google Lens et à la recherche vocale.

Comment utiliser les widgets

Après avoir mis à jour les dernières versions de chaque app, veillez à les lancer une fois avant de vous rendre dans l'éditeur de l'écran de verrouillage pour les ajouter. Pour cela, il suffit de rester appuyé quelques parts sur l'écran et de taper sur "personnaliser". Consultez notre article sur le nouveau lockscreen d'iOS 16.