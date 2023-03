WhatsApp veut proposer des conversations de groupes qui expirent

WhatsApp est une messagerie instantanée qui figure parmi les plus innovatrices, l'application ne cesse de proposer de nouvelles fonctionnalités fantastiques qui facilitent le quotidien de ses utilisateurs. L'une des dernières idées de l'app de Meta vise à mieux administrer une conversation de groupe. On vous explique tout !

WhatsApp va proposer l'expiration des groupes

À quoi ça sert de créer une conversation de groupe ?

Il y a plusieurs situations qui peuvent vous pousser à le faire : l'organisation d'un mariage, la préparation d'un anniversaire, un week-end spécial entre amis, une réunion au travail... Ces sujets ont sans surprise une fin, vous n'allez pas parler d'un anniversaire toute l'année quand celui-ci s'est terminé il y a déjà plusieurs jours.



WhatsApp s'est demandé : "pourquoi laisser une conversation de groupe active si l'événement pour lequel a été créé le groupe est terminé ?". Un raisonnement tout à fait logique puisqu'une conversation de groupe devient rapidement inutile quand il s'agit d'un événement temporaire.

Selon WABetaInfo, WhatsApp vise à proposer prochainement une fonctionnalité qui permettra au créateur d'un groupe de définir une date d'expiration à sa conversation.

Dans les réglages, on pourra bientôt apercevoir la mention "Expiration du groupe", quand vous appuierez dessus, plusieurs options vous seront suggérées : dans 1 jour, dans 1 semaine, personnaliser la date, retirer la date d'expiration.

Cette fonctionnalité offrira un meilleur confort aux utilisateurs qui n'auront plus besoin de quitter manuellement la conversation pour la faire disparaître de leur écran d'accueil.



Actuellement cette nouveauté est en phase de bêta, les utilisateurs WhatsApp sélectionnés sont en train de la tester afin de savoir si tout est stable et si cela est vraiment pertinent à l'utilisation. Normalement, l'expiration des groupes devrait arriver dans quelques semaines, c'est le délai approximatif pour qu'une fonctionnalité dans la bêta débarque dans la version publique de WhatsApp.

Qu'est-ce que nous prépare la bêta en cours ?

Parmi les autres fonctionnalités en bêta qui vont rapidement arriver, on retrouve l'édition des messages envoyés, WhatsApp souhaite proposer la même expérience qu'Apple avec les populaires iMessage. Bientôt, les utilisateurs pourront modifier un message expédié en restant appuyé dessus et en choisissant "Éditer". Comme chez Apple, le message pourra être modifié dans un temps limité, WhatsApp aurait sélectionné 15 minutes maximum, c'est en tout cas le délai privilégié dans la bêta.



Autre point majeur, c'est la copie des newsletters de Telegram, l'application de Meta va bientôt vous proposer de vous inscrire à des bulletins d'informations créés par d'autres utilisateurs WhatsApp. Avec les centaines de millions de personnes actives par jour dans le monde, il y a de fortes chances que cette fonctionnalité soit vite adoptée par la communauté !



