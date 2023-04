WhatsApp veut proposer ses propres emoji animés

WhatsApp est décidément très actif depuis quelques temps, avec des nouveautés importants tous les mois. Une partie d'entre elles sont inspirées des concurrents, Telegram en tête. Cette fois, la célèbre application de messagerie expérimente sa propre version d'emoji animés, pour remplacer les émojis d'Apple et même ceux d'Android.

WhatsApp veut ses propres émojis

Comme le rapporte WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp Desktop inclut des emoji animés. Ces émoticônes ressemblent beaucoup à ceux de Telegram, qui apparaissent dans le chat en plus grand. Ils sont également envoyés automatiquement lorsque la version animée d'un emoji spécifique est disponible.

Si les emoji animés rendront certainement les conversations plus amusantes pour les utilisateurs, certains seront probablement déçus d'apprendre qu'ils ne pourront pas être désactivés, chose que permet pourtant le concurrent.



WABetaInfo explique que la fonction d'emoji animés dans WhatsApp est actuellement en cours de développement pour les versions web et PC de WhatsApp. Selon le rapport, la plateforme prévoit également d'intégrer ces pictogrammes animés à ses applications iPhone et Android. Toutefois, aucune date n'a été fournie.



Rappelons enfin que lorsque Telegram a introduit ses propres emoji animés, Apple a rejeté la mise à jour initiale parce que les versions animées étaient basées sur le design des emoji d'Apple. Telegram a dû retravailler ses avatars pour que la mise à jour soit approuvée.

Autres nouveautés à venir sur WhatsApp

Outre les emoji animés, WhatsApp travaille sur d'autres nouveautés comme les messages vidéo courts - une autre fonctionnalité qui existe déjà sur... Telegram. La plateforme a également travaillé sur une nouvelle fonctionnalité "Expiring Groups" pour quitter automatiquement des groupes après un certain temps. Idéal par exemple pour ceux qui préparent un anniversaire ou un mariage avec une date butoir.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp