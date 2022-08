Le PDG de Telegram demande à Apple d'arrêter de bloquer la dernière mise à jour de son app

Afin de proposer un environnement sain et sans risque pour votre sécurité, Apple applique des règles très strictes sur son App Store. À chaque fois qu'une nouvelle application s'apprête à être mise en ligne ou publie une nouvelle mise à jour, le développeur doit passer le processus de vérification réalisé par les équipes de l'App Store.

Le PDG de Telegram n'en peut plus du comportement d'Apple

Comme ses concurrents, Telegram propose régulièrement de nouvelles mises à jour pour améliorer l'expérience utilisateur, ajouter des fonctionnalités... Cependant, cela ne peut se faire sans la coopération d'Apple, la firme de Cupertino doit donner son feu vert pour que la mise à jour soit disponible sur les iPhone de toutes les personnes qui ont installé l'application Telegram.



Le problème, c'est que quand Apple est lent à réagir, cela peut très vite devenir gênant. Le PDG de Telegram, Pavel Durov, pousse aujourd'hui un coup de gueule contre Apple en affirmant que la dernière mise à jour de Telegram est bloquée depuis maintenant... 2 semaines !



À travers sa chaîne Telegram, Pavel Durov assure qu'il devient "décourageant" de ne plus pouvoir distribuer des mises à jour d'applications iOS au rythme souhaité. Le PDG pointe du doigt le "côté obscur" du processus de vérification de l'App Store qui représente l'un des abus que pratiquent les entreprises technologiques dans la distribution des applications.

La communication d'Apple est aussi un désastre selon lui, il déclare :

Par exemple, notre prochaine mise à jour - qui est sur le point de révolutionner la façon dont les gens s'expriment dans les messages - est bloquée dans « l'examen » d'Apple pendant deux semaines, sans explication ni commentaires fournis par Apple.

Pour conclure son message, le PDG de Telegram explique qu'il n'ose même pas imaginer les difficultés que peuvent rencontrer les petites applications de l'App Store qui ne sont pas aussi populaires que Telegram. Il rappelle aussi que la commission de 30% de l'App Store sert aussi à payer les salaires des employés qui approuvent ou non les mises à jour d'applications.

Si Apple est capable de prélever autant sur les revenus d'un développeur, Apple doit aussi être capable d'être plus réactif quand une mise à jour est en attente de validation.



Les règles et la procédure d'examen de l'App Store font depuis longtemps l'objet de critiques. En général, les développeurs se plaignent d'une vérification trop stricte qui dénonce des problèmes imaginaires ou d'un délai de validation excessif, comme c'est le cas pour Telegram.





