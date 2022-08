Crunchyroll va arrêter le support des anciennes Apple TV

Crunchyroll a annoncé que sa célèbre application ne sera plus compatible avec les anciens modèles d'Apple TV. Dans un mois, les fans d'anime devront mettre à jour leur matériel pour regarder leurs séries préférées sur un téléviseur. Faisons un point rapide sur la compatibilité ainsi que les prix de Crunchyroll.

À partir du 15 septembre 2022, l'appli Crunchyroll ne sera plus prise en charge pour les appareils n'exécutant pas la dernière version de tvOS, soit la version 15.6. Du coup, voici les modèles qui ne seront plus supporter le mois prochain :

Seuls les possesseurs d'une Apple TV HD ou d'une Apple TV 4K pourront toujours profiter de Crunchyroll et des mangas disponibles. En guise d'alternative, le service de streaming rappelle les utilisateurs qu'ils peuvent toujours diffuser Crunchyroll à partir d'un iPhone ou d'un iPad directement sur n'importe quel Apple TV (3e génération ou plus récent) ou téléviseur intelligent compatible AirPlay 2.

