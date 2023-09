Apple pourrait arrêter les coques en silicone et fluoroélastomère

Apple aurait non seulement prévu d'arrêter les protections en cuir animal, mais aussi ses accessoires en silicone et en fluoroélastomère pour les remplacer par des produits fabriqués dans des matériaux de nouvelle génération plus respectueux de l'environnement, a-t-on appris à quelques heures du keynote Apple.

Les coques bientôt dans de nouveaux matériaux

Ce changement pourrait avoir un impact majeur au sein de l'entreprise, avec de nombreux accessoires concernés comme les coques pour iPhone, les coques pour iPad, les bracelets pour Apple Watch, les protections pour les AirTags et plus encore. Cette rumeur émane d'un collectionneur d'appareils Apple et d'une fuite connue sous le nom de "Kosutami", qui a déjà partagé des informations sur le câble tressé USB-C de l'iPhone 15, les prototypes de chargeurs MagSafe et ou encore des AirPods en couleurs.

Si l'arrêt des coques en cuir paraît de plus en plus probable, Apple présentant à priori une nouvelle gamme pour l'iPhone 15 dans un matériau haut de gamme appelé "FineWoven" (en éco-fibres), l'arrêt des accessoires en silicone devrait être plus progressif. Par exemple, il est possible que le bracelet Sport ne soit pas actualisé avec de nouvelles options de couleur après le lancement de l'Apple Watch Series 9, et qu'il soit disponible jusqu'à épuisement des stocks des unités actuelles. Apple devrait lancer de nouveaux modèles d'accessoires, tels qu'un bracelet "FineWoven" doté d'une boucle magnétique, pour remplacer ses produits sortants.



L'abandon de tous les accessoires Apple en cuir et en silicone s'inscrirait dans le cadre d'une démarche plus large de transition vers des matériaux plus respectueux de l'environnement. Si les accessoires en silicone d'Apple ont une empreinte carbone plus faible que leurs homologues en cuir, ils ne sont pas fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les matériaux tels que l'élastomère fluoré sont également difficiles à recycler en raison de leurs propriétés de résistance à la chaleur et de leur structure solide et réticulée.



Le "FineWoven" devrait être le premier matériau de nouvelle génération utilisé par Apple, remplaçant le cuir dans l'immédiat, avant de s'étendre à d'autres accessoire. Si l'intention est louable, reste à voir si la firme de Cupertino en profite pour augmenter ses prix...