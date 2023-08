L'Apple Watch 9 pourrait bénéficier d'une nouvelle option de bracelet magnétique

Apple prévoit de sortir un nouveau bracelet pour l'Apple Watch dans le courant de l'année, selon le célèbre collectionneur de produits Apple et connu sous le nom de "Kosutami". Ce n'est un secret pour personne, les bénéfices tirés des accessoires pour Apple Watch représentent une part très importante pour l'entreprise américaine, avec des bracelets allant de 50 euros à plus de 500 euros pour les modèles Hermès. Les clients auraient bientôt un choix supplémentaire avec l'Apple Watch 9.

Un nouveau bracelet sur l'Apple Watch

Le nouveau bracelet pour les montres connectées d'Apple serait fabriqué à partir d'un matériau tissé et doté d'une boucle magnétique, similaire aux bracelets "Boucle moderne" qui se sont vendus entre 2015 et 2018, avant de revenir quelques années plus tard. Il devrait être présenté avec les nouveaux modèles d'Apple Watch cette année, bien que l'utilisateur n'ait pas précisé s'il serait conçu pour l'Apple Watch Series 9 ou l'Apple Watch Ultra de deuxième génération (ou les deux).

#Apple will release a new Watch band with weaved fabric materials and magnetic buckle (might like Modern Buckle Leather Band one) this year later with new watch.

(Photo only for concept looks)#appleinternal @markgurman @URedditor @ProfessorTox pic.twitter.com/9wD75v6go5 — Kosutami (@KosutamiSan) August 9, 2023



Apple a annoncé le bracelet en cuir avec l'Apple Watch originale en 2015. Elle le décrit encore comme ceci :

Une petite tannerie française fondée en 1803 produit le cuir souple Granada dont est confectionné cet élégant bracelet. Ce cuir lisse de grain supérieur est légèrement foulé et poli pour préserver sa texture délicate. Ce qui ressemble à première vue à une boucle pleine est en fait un fermoir magnétique en deux parties qui s’attache très facilement. Nous avons également augmenté la résistance et l’élasticité du bracelet en insérant une couche de fibres Vectran : le même matériau que celui utilisé par la NASA pour les airbags d’atterrissage du robot Mars Rover.

Il n'est disponible que pour la plus petite taille de boîtier de l'Apple Watch et coûte 149 euros (38, 40 et 41 mm).

L'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra de deuxième génération devraient être fondamentalement inchangées par rapport aux modèles actuels, à l'exception de la puce S9 pour de meilleures performances et de quelques nouvelles options de couleur, notamment une finition en aluminium rose et en titane noir. Les nouveaux appareils devraient être annoncés en même temps que l'iPhone 15, soit lors du keynote du 12 septembre 2023.