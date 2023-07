Apple Pay : les américains peuvent bénéficier de promotions

S'il y a quelque chose de très frustrant avec Apple Pay, c'est qu'il n'y a que les Américains qui bénéficient d'avantages quand ils réalisent un paiement via Apple Pay, les offres promotionnelles sont à chaque fois inexistante à l'étranger. Une décision surprenante quand on sait qu'Apple Pay est disponible dans plus de 80 pays !

Apple Pay sort les promotions de l'été aux US

Jusqu'au 26 juillet 2023, Apple propose de bénéficier de belles promotions chez certaines grandes chaines de magasins aux États-Unis. Le principe est simple : une offre vous intéresse, vous pouvez l'obtenir dans les boutiques physiques via une transaction avec Apple Pay. Apple précise que les offres sont aussi disponibles sur les sites web des marques cités ci-dessous, certains sites exigent que le code promotionnel APPLEPAY soit ajouté lors de la validation de la commande en ligne.



Si vous êtes en vacances aux États-Unis, vous pouvez évidemment en profiter si votre établissement bancaire autorise les paiements via Apple Pay à l'international. Toutefois, il faut vous dépêcher, car les offres sont prévues pour durer encore 5 jours.

La liste des commerçants concernés

Cette fois-ci pas de partenariat avec des géants comme McDonald's ou Walmart, Apple a privilégié des collaborations avec des commerçants moins populaires aux États-Unis :

Costa Del Mare (entreprise qui se spécialise dans la création de lunettes de soleil haut de gamme, principalement destinées aux sports de plein air comme la pêche, le bateau et la plage)

(entreprise qui se spécialise dans la création de lunettes de soleil haut de gamme, principalement destinées aux sports de plein air comme la pêche, le bateau et la plage) Gymboree (entreprise spécialisée dans les vêtements pour enfants et les programmes de développement précoce)

(entreprise spécialisée dans les vêtements pour enfants et les programmes de développement précoce) HBX (une plateforme de commerce électronique mondiale qui se spécialise dans la vente de vêtements, chaussures, accessoires et objets de style de vie de marques de mode contemporaines et streetwear)

(une plateforme de commerce électronique mondiale qui se spécialise dans la vente de vêtements, chaussures, accessoires et objets de style de vie de marques de mode contemporaines et streetwear) HotelTonight (une chaine d'hôtels)

(une chaine d'hôtels) Pacsun (une entreprise de vente au détail américaine qui vend des vêtements, des chaussures et des accessoires de style de vie)

(une entreprise de vente au détail américaine qui vend des vêtements, des chaussures et des accessoires de style de vie) Ray-Ban

Sonic (un fast-food)

(un fast-food) Sugar & Jade (une entreprise spécialisée dans les vêtements pour enfants et adolescents)

(une entreprise spécialisée dans les vêtements pour enfants et adolescents) Summersalt (une marque de vêtements de voyage, de plage et de bain)

(une marque de vêtements de voyage, de plage et de bain) Sunglass hut (une marque de lunettes de soleil)

(une marque de lunettes de soleil) The Children's Place (une entreprise de vêtements pour enfants)

(une entreprise de vêtements pour enfants) TodayTix (une plateforme numérique internationale qui permet aux utilisateurs d'acheter des billets de dernière minute pour des événements de théâtre, de musique, de danse et d'autres spectacles en direct)

Retrouvez la totalité des offres sur le site web d'Apple.