Le bracelet magnétique à maillons en FineWoven pour l'Apple Watch est disponible

Les nouveaux bracelets à maillons magnétique (ou magnetic link en anglais) pour l'Apple Watch sont désormais disponibles à la commande sur la boutique en ligne d'Apple. Vendus au prix de 99 euros, ces bracelets sont fabriqués avec le nouveau et très controversé matériau FineWoven. C'est le tissu tressé recyclé qui remplace le cuir dans la gamme du constructeur, à la fois pour les accessoires Apple Watch et iPhone.

Bracelet à maillons magnétique de l'Apple Watch

Apple décrit FineWoven comme un matériau "micro-twill durable" avec un "toucher doux, semblable à celui du daim". Apple précise que ce matériau est fabriqué à partir de 68 % de polyester recyclé après consommation et que son empreinte carbone est nettement inférieure à celle du cuir, que l'entreprise n'utilise plus pour ses accessoires (sauf les produits Hermès).

Malgré les efforts d'Apple en matière d'environnement, le remplaçant du cuir a été très critiqué par les clients, déçus de la qualité et de la fragilité. Apple a remplacé le cuir par le FIneWoven tout en conservant le même prix. Autant dire que certains ont évoqué une arnarque, notamment sur les coques iPhone.



Pour en revenir au sujet du jour, les bracelets auto-fermants sont disponibles en 41 mm et 45 mm et sont rétrocompatibles avec les autres tailles de boîtier de l'Apple Watch. Les couleurs disponibles sont Chêne Vert, Taupe et Bleu Pacifique, et tous les bracelets devraient être expédiés dans un délai de 4 à 5 semaines. Nous attendrons de voir si les retours sont aussi mitigés que pour les coques de téléphone. À noter que le même bracelet est accessible sur Amazon à 20 € dans plusieurs coloris.



D'ici là, Apple a passé une note à ses employés en Apple Store, les priant d'indiquer aux clients que les produits FineWoven "peuvent avoir un aspect différent et s'user au fil du temps, car les fibres sont comprimées lors d'une utilisation normale". De plus, "certaines rayures peuvent s'atténuer avec le temps" et que "les accessoires MagSafe sur l'étui FineWoven avec MagSafe laisseront de légères empreintes". C'est la même chose sur les anciens accessoires en cuir.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.