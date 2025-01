Un bracelet Apple Watch fluorescent en édition limitée par Nomad

Le genre de bracelet qu'on ne trouve pas facilement sur le marché. La marque Nomad lance en édition limitée un modèle fluorescent qui passe en bleu brillant dans la nuit. Idéal pour courir sous les étoiles.

Nomad Night

Nomad a récemment dévoilé un nouveau bracelet sport en édition limitée pour l’Apple Watch : le Glow in the Dark Icy Blue Sport Band. Ce bracelet présente une teinte bleu pâle élégante en journée et émet une lueur bleu vif dans l’obscurité, offrant une visibilité accrue lors des activités nocturnes.

Par rapport à la version précédente, ce modèle brille trois fois plus intensément. Entièrement étanche, il est adapté à toutes les conditions météorologiques et aux séances d’entraînement. Le bracelet est doté d’une fermeture en aluminium personnalisée assurant un ajustement sécurisé.

Disponible en taille unique de 150 mm, il est compatible avec les Apple Watch de 49, 45, 44 et 42 mm, y compris les modèles Ultra 2, Ultra 1, Series 9, 8, 7, 6, SE et les versions antérieures. Proposé au prix de 60 €, ce bracelet est disponible en quantités limitées. Les précédentes éditions limitées de Nomad s’étant rapidement épuisées, il est conseillé aux intéressés de se procurer ce modèle sans tarder.