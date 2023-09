iPhone 15 : de nouvelles coques "éco-fibres" remplaceraient les modèles en cuir

Les preuves que l'iPhone 15 marquera la fin de la collection de coques et protections en cuir animal d'Apple continuent de s'accumuler. Une nouvelle rumeur postée sur X ce week-end suggère à nouveau que les étuis en cuir seront remplacés par une nouvelle gamme en tissu portant la marque "FineWoven".

Place aux coques en éco-fibres

L'appellation "FineWoven" est apparue pour la première fois la semaine dernière, sans vraiment convaincre les experts et analystes, votre serviteur inclus. Cependant, dans un message publié sur X (ex Twitter), Kosutami affirme maintenant que les nouveaux étuis en "éco-fibres" d'Apple pour l'iPhone 15 porteront le nom de "FineWoven". Ce compte a de très bons antécédents à propos des fuites Apple.

La rumeur du jour explique que la protection aura des bordures enveloppées de caoutchouc sur les bords avant, qui seront "un peu plus sombres" que la couleur principale de l'étui. Les étuis "éco-fibres" seraient disponibles dans les coloris suivants : Noir, mûre, taupe, vert d'eau, bleu Pacifique, glycine, blanc antique, jaune beurre, orange et rose.



Kosutami réaffirme également qu'Apple prévoit de lancer un nouveau bracelet pour l'Apple Watch cette année. La source suggère que ce bracelet sera doté d'un fermoir magnétique et sera fabriqué dans le même matériau tissé que les étuis "FineWoven" pour l'iPhone 15. Le nouveau bracelet serait proposé au prix de 99 $, soit le même prix que la "Boucle Unique Tressée".

Encore quelques jours à attendre

Apple s'apprête à annoncer l'iPhone 15 et ses variantes Plus, Pro et Pro Max dans neuf jours à peine, lors de son événement spécial "Wonderlust". Le keynote aura lieu le 12 septembre à 19 heures (heure de Paris), probablement pré-enregistrée. Au-delà des iPhone, on retrouvera les nouvelles Apple Watch 9 et Ultra 2, les AirPods Pro avec USB-C et plus encore.