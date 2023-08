Apple ne proposerait pas de coques en cuir pour l'iPhone 15

Ce serait une première depuis des années, Apple pourrait ne pas proposer de coques en cuir pour la gamme iPhone 15, selon le leaker connu sous le nom de "DuanRui" sur X (ex Twitter). Mais pourquoi une telle décision ?

La fin des coques en cuir ?

DuanRui soutire ses informations sur les plateformes de médias sociaux chinoises comme Weibo, révélant souvent des informations précises sur les projets d'Apple avant l'officialisation d'un produit. Il n'y a, à vrai dire, aucune explication pour accompagner cette décision, mais ShrimpApplePro affirme qu'il a entendu la même chose de la part d'autres sources, ce qui donne un peu plus de corps à la rumeur. De son côté, MajinBu réfute cette hypothèse. La seule raison serait que les ventes sur la gamme iPhone 14 aient été décevantes.

Apple a sorti pour la première fois une série d'étuis en cuir en 2013, en même temps que l'iPhone 5S. Depuis, une nouvelle sélection de couleurs accompagne chaque nouveau modèle d'iPhone, avec des améliorations mineures au niveau du design, comme l'ajout de boutons en aluminium et du MagSafe avec l'iPhone 12. Plutôt que d'abandonner ouvertement les options d'étuis haut de gamme, il semble probable qu'Apple puisse remplacer le cuir par un matériau haut de gamme alternatif, végétalien et dont l'empreinte carbone est plus faible.



Des accessoires à 69 euros, et dont la marge est probablement considérable, contribuent très certainement à venir accroître les finances bien portantes de l'entreprise.



Pour en avoir le coeur net, il faudra attendre la présentation de l'iPhone 15, soit le 12 septembre prochain avec un keynote de rentrée très attendu. Outre le nouvel iPhone, Apple devrait introduire de nouvelles Apple Watch 9 et Apple Watch Ultra 2. Elle pourrait même partager plus d'informations sur le Vision Pro, comme sa date de sortie précise.