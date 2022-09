Des coques en silicone et en cuir pour l'iPhone se montrent avant l'Apple Event

Ce mercredi, Apple dévoilera quatre nouveaux iPhone 14 lors de son événement "Far Out". Les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max font l'objet de rumeurs depuis des mois, voire plus d'un an, et à l'approche de leur annonce, une nouvelle fuite permet d'en apprendre encore un peu plus. Après la taille des capteurs photos de ce midi, voici les coques des futurs iPhone 2022.

Des coques et un iPhone 14 Plus

En effet, nous pouvons apercevoir les couleurs des étuis en cuir et en silicone pour les nouveaux iPhone 14, tout en confirmant un précédent rapport selon lequel le grand modèle de l'iPhone 14 sera appelée iPhone 14 Plus et non Max.

Le leaker Majin Bu est bien connu pour ses fuites d'accessoires avant l'annonce des produits - que ce soit avant un nouvel iPhone ou pour les nouvelles options de printemps. Aujourd'hui, avant le keynote Apple, il nous partage les couleurs pour les coques en cuir iPhone 14 Pro et les coques en silicone iPhone 14.

Étuis en cuir : Orange vif, brun, brun doré, bleu nuit, noir, vert sapin.

Etuis en silicone : Minuit, succulent, rose craie, rouge, lilas, éclat du soleil, bleu tempête et sureau.

Même si ces noms sont discutables, les couleurs semblent correspondre aux habitudes de la firme avec une gamme assez classique, mais agrémentée de quelques nouveautés. Parmi elles, on trouve le fameux coloris violet attendu sur l'iPhone 14 Pro.

Pour ce qui est des couleurs des iPhone eux-mêmes, rappelons que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus seront disponibles en vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge. Apple prévoit d'abandonner la couleur rose cette année.



Du côté des modèles haut de gamme, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max seront disponibles en vert, violet, graphite, argent et or. Le bleu passant à la trappe.



Que pensez-vous des couleurs 2022 ?