Voici la différence de taille des capteurs photos de l'iPhone 14 Pro

De nouvelles images d'une coque pour iPhone 14 Pro posée sur un iPhone 13 Pro nous ont donné sans doute le meilleur aperçu à ce jour des changements de conception attendus sur le prochain iPhone 2022 d'Apple, en particulier les modifications des capteurs de l'appareil photo arrière, ainsi qu'au flash et au scanner LiDAR.

Un appareil photo gigantesque sur l'iPhone 14 Pro

Les images partagées sur le blog Naver par "yeux1122" révèlent des lentilles d'appareil photo nettement plus grandes au dos du prochain iPhone 14 Pro. En essayant d'adapter la protection conçue pour le prochain iPhone 2022 sur un iPhone 13 Pro, on constate que chaque capteur - les objectifs grand angle, ultra grand angle et téléobjectif - va s'agrandir. En conséquence, le flash et le scanner LiDAR changeront également de position selon les images.

Des images antérieures de coques d'iPhone 14 Pro et de modèles factices ont révélé qu'Apple prévoyait une bosse de caméra plus importante sur l'iPhone de cette année. Les lentilles d'appareil photo plus grandes et le réseau d'appareils photo plus proéminent à l'arrière résultent de plusieurs nouvelles fonctionnalités attendues dont le nouveau capteur principal de 48 Mpx, ainsi que des améliorations en matière de photographie en basse lumière, d'astrophotographie et peut-être d'enregistrement vidéo 8K.



Une autre image partagée dans le même post montre que les boutons de volume et le vibreur seront déplacés légèrement plus haut sur le prochain iPhone 14 Pro. Dans l'ensemble, les schémas du prochain iPhone qui ont été divulgués plus tôt cette année ont révélé un design un peu plus lourd et plus épais, grâce à une batterie plus grande et à un appareil photo renforcé. Les iPhone 14 Pro seront plus exclusifs que jamais grâce à des nouveautés inédites. Outre l'appareil photo, ils obtiendront un écran toujours allumé, une charge plus rapide, une puce A16 ou encore de nouveaux coloris.

Rendez-vous mercredi

Apple annoncera quatre nouveaux modèles de la gamme iPhone 14 ce mercredi lors d'un événement dont le slogan est "Far out", à savoir l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Outre les nouveaux iPhones, Apple devrait dévoiler l'Apple Watch Series 8, l'Apple Watch SE et une toute nouvelle Apple Watch Pro. Les AirPods Pro 2 devraient également faire son apparition lors de l'événement. Tout cela sera à suivre en direct et en français sur notre iPhoneSoft, comme à chaque fois depuis 2008.