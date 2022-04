Voici les premiers moules des iPhone 14 (taille, bosse de l'appareil photo...)

⏰ Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

1



Pour le moment, il n'y a pas eu de fuites visuelles majeures concernant les iPhone 14, si on ne sait pas à quoi ressembleront précisément le devant et l'arrière du futur smartphone, on peut tout de même se contenter des moules. Ils ont pour but d'être utilisés pour la production de coques chez les accessoiristes.

Voici à quoi pourrait ressembler l'arrière des iPhone 14

Une récente publication sur le réseau social chinois Weibo met sous le feu des projecteurs plusieurs moules qui représentent la prochaine génération de l'iPhone. Ce qu'on remarque dans un premier temps, c'est que les rumeurs qui affirmaient la fin définitive du modèle "mini" d'une taille de 5,4 pouces semblent avoir raison. Comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessous, on peut visualiser deux modèles d'iPhone d'une taille de 6,1 pouces et deux autres d'une taille de 6,7 pouces.



Cette décision d'Apple d'éliminer le 5,4 pouces s'explique essentiellement par les ventes décevantes de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 13 mini, cette fois-ci, Apple aura appris de ses erreurs.



Selon les étiquettes sur les moules, Apple devrait réaliser une importante modification dans la gamme. Au lieu d'avoir un iPhone 14 mini et iPhone 14, les clients auront le choix entre un iPhone 14 et iPhone 14 Pro (pour la taille 6,1 pouces).

En ce qui concerne la taille la plus grande, on retrouve la même stratégie commerciale : un iPhone 14 et iPhone 14 Pro (6,7 pouces). À voir maintenant comment Apple les nommera pour éviter les confusions entre les deux tailles d'écrans...

Intéressons-nous désormais à la bosse qui regroupe les capteurs photo à l'arrière. On peut facilement remarquer que seuls les modèles Pro auront les 3 capteurs, un choix qui ne date pas d'hier, puisque c'est comme cela depuis un certain temps.



S'il est impossible de savoir l'épaisseur exacte de la bosse avec une simple photo qui a fuité, on peut toujours comparer avec les récents schémas de Max Weinbach. L'expert des fuites affirme que la bosse de l'iPhone 14 Pro Max va croître de 0,57 mm pour se retrouver précisément à 4,17 mm.

Ces moules confirment en tout cas que nous n'aurons pas encore un iPhone complètement plat sur la face arrière !



Autre information également vérifiable avec cette fuite, c'est l'espace du bloc des capteurs photos, celui-ci semble être légèrement plus large. Pour rappel, Weinbach a annoncé une augmentation de seulement 5% dans chaque dimension.



Globalement, il ne devrait pas y avoir de changement majeur sur la face arrière des iPhone 14, Apple ne préfère pas prendre de risque (encore) pour cette année. Reste à voir maintenant le devant des futurs iPhone, selon les dernières indiscrétions, l'encoche devrait être remplacée par un trou rond + un trou en forme de pilule.



Via