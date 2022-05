iPhone 14 : un aperçu des coques montre la taille importante de l'appareil photo

⏰ Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

1



Si l'iPhone 14 ne devrait pas embarquer de grandes nouveautés au niveau du design, il semblerait malgré tout que la Pomme ait prévu d'agrandir le module de l'appareil photo pour offrir des performances encore meilleures. Et justement, une image montrant une série d'étuis tiers pour la prochaine gamme d'iPhone 14 est apparue sur Weibo.

Cette dernière permet d'avoir un aperçu de la taille conséquente des composants pour la prochaine gamme des smartphones d'Apple.

Une image des étuis de l'iPhone 14 apparue sur Weibo

Pour sa prochaine gamme de smartphones, Apple a fait le choix de se passer de la version Mini, en se concentrant sur un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Ces modèles devraient bénéficier d'une mise à niveau de l'appareil photo, et par conséquent, les modules de l'appareil photo devraient s'agrandir d'environ 5 %.



Dans une image récemment publiée sur Weibo, on peut y voir des coques tierces pour la future version des smartphones de la firme de Cupertino. Un rendu grandeur nature pour se rendre compte de l'espace important que prendra l'appareil photo, notamment pour les version Pro.



Pour Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé Apple, les iPhone 14 Pro seront dotés d'un appareil photo grand angle de 48 mégapixels, ce qui constituerait une amélioration majeure par rapport à l'appareil actuel de 12 mégapixels, ainsi que de capacités d'enregistrement vidéo 8K.



Pour rappel, la présentation des prochains iPhone devrait avoir lieu en septembre.