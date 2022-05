Unbox Therapy a réalisé une prise en main d'un iPhone 14 Pro Max

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Le YouTuber Unbox Therapy a partagé un aperçu de l'iPhone 14 Pro Max en utilisant ce qu'il prétend être une réplique à l'identique créée par des fabricants d'accessoires tiers ayant accès aux schémas détaillés et aux dimensions du nouveau smartphone phare à venir d'Apple.

Des changements assez importants sur l'iPhone 14 Pro

Basé sur la gamme de l'iPhone 13 de l'an passé, le futur iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces conservera le même gabarit mais troquera son encoche pour une découpe à deux trous (cercle + pilule) qui abriteront la caméra FaceTime et le Face ID 2. La dalle sera légèrement agrandie grâce à l'amincissement des bordures et un nouvel appareil photo arrière devrait permettre d'aller loin sur les prises de vue.



La réplique de l'iPhone 14 Pro Max d'Unbox Therapy semble refléter tous ces changements, et il semble même qu'il y ait d'autres modifications plus mineures sur le téléphone. En l'occurrence, il n'y a pas de bandes d'antenne sur les bords de l'appareil, tandis que les boutons d'alimentation et de volume légèrement plus grands, en tout cas en apparence.

Sinon, la réplique présente un design pour l'iPhone 14 Pro Max qui correspond globalement aux autres illustrations et mesures partagées par 91Mobiles et autre Max Weinbach. Par exemple, l'appareil est légèrement plus épais, tandis que la bosse de la caméra arrière est également plus imposante. Les seules nouvelles dimensions que nous n'avons pas vues auparavant concernent le diamètre des lentilles individuelles (16,17 mm contre 15,51 mm sur l'iPhone 13 Pro Max).



Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, la taille accrue de la matrice de la caméra arrière de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max est due au tout nouveau système de caméra large de 48 mégapixels. Le système de caméra 48MP devrait être limité aux modèles iPhone 14 Pro et permettre l'enregistrement de vidéos 8K, offrant une mise à niveau significative par rapport à la caméra 12MP et aux capacités d'enregistrement vidéo 4K de l'iPhone 13 Pro.



En supposant que la réplique soit exacte, on peut en déduire que les utilisateurs de l'iPhone 13 Pro Max ne seront pas perdus en prenant en main l'iPhone 14 Pro Max à venir en septembre, mais une sensation de changement devrait tout de même être plus présente que l'an passé entre iPhone 12 Pro Max et iPhone 13 Pro Max. Rappelons que les iPhone 14 devraient quant à eux rester sur la touche en conservant globalement les mêmes caractéristiques que leurs aînés, notamment l'appareil photo, l'écran et la puce A15. Oui, les rumeurs insistent sur une véritable différenciation entre les deux gammes cette année, sans oublier la fin du mini et donc l'absence d'iPhone 14 mini.



Voici enfin la vidéo de Unbox Therapy :