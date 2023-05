Macrumors publie une vidéo de prise en main des iPhone 15

À quelques mois du lancement des nouveaux iPhone 2023, les fabricants d'accessoires n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour obtenir des informations sur les changements esthétiques afin d'être les premiers à proposer des coques adaptées. C'est cela qui sert de base aux leakers et autres analystes. Cette fois, ce sont nos confrères de Macrumors qui ont mis la main sur des maquettes factices de l'iPhone 15, dans ses quatre variantes. L'occasion de les découvrir en vidéo.

Voici les nouveaux iPhone 15

Nous avons pu mettre la main sur un ensemble de modèles factices représentant l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, c'est-à-dire les quatre nouveaux iPhones qu'Apple devrait lancer en septembre 2023. Nous avons déjà entendu d'innombrables rumeurs sur les modèles d'iPhone 15, mais il est utile de pouvoir voir tous les changements et les mises à jour de conception en personne.

Design

Tout le monde s'accorde à dire qu'Apple proposera une légère modification du design des angles sur les iPhone 15, ce que nous pouvons effectivement observer. Il s'agit d'un changement subtil, les coins étant légèrement arrondis, plutôt qu'à angle droit. Cela confère une prise en main plus confortable, un peu comme sur l'iPhone 11 par exemple.



Concernant le passage au titane à la place de l'acier inoxydable sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, c'est une quasi certitude, mais ce n'est évidemment pas visible sur les maquettes factices de Macrumors. D'ailleurs, toutes les maquettes présentent un dos en verre dépoli, une caractéristique jusqu'ici réservée aux modèles Pro. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles le verre dépoli serait utilisé sur tous les modèles, mais nous sommes sceptiques sur ce point.



Autre élément qui n'est pas mentionné, les bordures plus fines autour de l'écran. Les quatre appareils auront sans doute un écran encore plus bord à bord, et selon certaines fuites, les dimensions globales pourraient légèrement réduites.

Ports USB-C

À première vue, les modèles d'iPhone 15 et d'iPhone 15 Pro ressemblent aux modèles d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Pro, mais il existe des différences notables lorsqu'on y regarde de plus près. Comme attendu, il n'y a plus de ports Lightning, car Apple adoptera l'USB-C cette année, forcé par l'Union européenne qui a voté l'an dernier le chargeur unique pour 2024. Les téléphones présentés dans la vidéo disposent donc de ports USB-C, ce qui permettra la charge à l'aide d'un câble USB-C similaire à celui utilisé pour charger un Mac ou un iPad moderne. C'est un excellent point pour le côté pratique, un peu moins pour l'écologie car cela entrainera le renouvellement de bon nombre d'accessoires, ou l'achat d'un adaptateur Lightning vers USB-C.



En surface, les ports USB-C des modèles d'iPhone 15 et d'iPhone 15 Pro semblent identiques, mais il se murmure que les modèles "Pro" prendront en charge des vitesses de transfert de données plus rapides, peut-être avec un support de Thunderbolt. Il a également été suggéré qu'Apple pourrait limiter certaines fonctionnalités aux câbles "Made for iPhone", mais impossible de le vérifier ici.

Dynamic Island

Les quatre iPhone de 2023 devraient tous être équipés de l'îlot dynamique plutôt que d'une encoche, marquant ainsi la fin de celle-ci dans la gamme phare d'Apple. Actuellement, la Dynamic Island est limitée aux modèles iPhone 14 Pro et Pro Max, mais même l'iPhone 15, moins cher, en profitera. Un argument de poids, qui sera accompagné de la puce A16, celle qu'on retrouve sur l'iPhone 14 Pro. Les "15 Pro" passeront au processeur A17.



Malheureusement, impossible de la distinguer dans la vidéo.

Boutons de volume

Les maquettes factices des deux "Pro" à venir présentent un bouton de volume unifié, mais cette modification aurait été annulée à la dernière minute. Des rumeurs indiquaient qu'Apple envisageait d'intégrer une technologie à semi-conducteurs aux boutons de volume, mais suite à de nombreux problèmes techniques, ils ont été repoussés à l'iPhone 16. Par conséquent, nous pourrions retrouver le design traditionnel à deux boutons plutôt que le bouton unifié.

Bouton d'action

Ce qui est plus certain, c'est la suppression par Apple du bouton de mise en mode silencieux, qui sera remplacé par un bouton dit "action". Il serait similaire au bouton d'action de l'Apple Watch Ultra. Ce bouton d'action sera programmable et pourra effectuer d'autres fonctions en plus de simplement mettre l'iPhone en mode silencieux.

Appareil photo

Les objectifs arrières de l'appareil photo semblent identiques d'un point de vue extérieur, mais on s'attend à ce que l'iPhone 15 Pro Max dispose d'un nouvel objectif périscopique offrant un zoom optique 6x. Cette technologie nécessitant beaucoup d'espace à l'intérieur du téléphone, il sera donc limité au modèle "Pro Max".

Une sortie en septembre

Tout cela est bien beau, mais nous sommes encore à près de quatre mois de la sortie des nouveaux iPhone 15, ce qui signifie qu'il peut encore y avoir des surprises. Bien entendu, le design a été finalisé et Apple ajuste les derniers détails. C'est ainsi qu'elle a opté pour le décalage des boutons de volume unifiés. D'ici le début de l'été, la firme commencera la production de masse, afin d'avoir un stock suffisamment conséquent pour satisfaire la demande en septembre prochain.



Qui pense déjà à renouveler son iPhone à la rentrée ? Pour quel modèle ?

