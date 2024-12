watchOS 11.2 peut mettre en pause la prise vidéo de l'iPhone

Dans la dernière mise à jour de watchOS, la version 11.2, Apple a introduit une fonctionnalité discrète mais pratique pour améliorer l'interaction entre l'Apple Watch et l'iPhone lors des sessions d'enregistrement vidéo. Cette mise à jour permet aux utilisateurs d'utiliser l'application "Télécommande de l'appareil photo" (ou "Camera Remote" en anglais) sur leur montre non seulement pour démarrer et arrêter les enregistrements vidéo sur leur iPhone, mais désormais également pour les mettre en pause et les reprendre. Un petit truc en plus qui fait la différence.

Subtile mais utile

Auparavant, l'application d'Apple se limitait au lancement et à la conclusion de la capture vidéo, ce qui signifiait que la pause nécessitait l'accès à l'iPhone lui-même. Avec watchOS 11.2, lorsqu'une vidéo est enregistrée via l'iPhone, un nouveau bouton de pause devient visible sur le côté gauche de l'interface "Télécommande de l'appareil photo" de l'Apple Watch. Ce bouton permet une pause immédiate dans l'enregistrement. La reprise de l'enregistrement est tout aussi simple en appuyant sur le bouton d'enregistrement rouge familier.



Cette amélioration s'aligne sur une fonctionnalité similaire introduite dans l'application Appareil photo de l'iPhone avec la mise à jour iOS 18, démontrant l'engagement des ingénieurs de la marque dans un écosystème toujours plus cohérent.

Les autres nouveautés de watchOS 11.2

Au-delà des capacités d'enregistrement vidéo, watchOS 11.2 élargit également la portée géographique de l'application Marées. Désormais, les utilisateurs chinois peuvent accéder à des informations détaillées sur les marées pour les zones côtières, fournissant ainsi des données précieuses aux baigneurs, aux marins ou à toute personne intéressée par les activités maritimes depuis son poignet.



Cette mise à jour, qui devrait être déployée lundi prochain aux côtés d'iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, HomePod OS 18.2, macOS 15.2 et visionOS 2.2.