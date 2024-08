Google publie une vidéo pour remercier Apple d'avoir accepté le RCS sur l'iPhone

Cela faisait plusieurs années que Google insistait auprès d'Apple (via des campagnes publiques) pour l'adoption du RCS. Ce mode de communication, largement meilleure que les traditionnels SMS, avait toujours été refusé par Apple pour éviter de faire de l'ombre à la messagerie iMessage. Aujourd'hui, Apple est sur le point de mettre en place le RCS afin de faciliter les communications entre utilisateurs iOS et Android, Google semble beaucoup apprécier comme le montre une vidéo.

Le RCS arrive sur iPhone, Google publie une vidéo pour l'occasion

Dans l'annonce d'iOS 18, Apple a révélé que l'application "Messages" sur l'iPhone comportera bientôt une intégration RCS dans le but de remplacer les SMS. Ce nouveau mode de communication va permettre d'enrichir les échanges avec des :

Accusés de réception et lecture

Un indicateur de frappe pour savoir quand votre correspondant est en train d'écrire

L'envoi de photos et vidéos avec une plus haute résolution

Groupes de plusieurs personnes

Ainsi que plein d'autres avantages. Pour faire simple, les échanges entre les utilisateurs iOS et Android vont se rapprocher d'une expérience iMessage. La seule différence sera que les bulles resteront vertes et bleues et que les messages ne seront pas cryptés.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Google a mis en avant la décision d'Apple d'accepter le RCS dans son application Messages. En plus de rediriger vers son site android.com/get-the-message, Google utilise le slogan :

Meilleures photos, vidéos, messages de chats de groupe pour tous les utilisateurs de RCS

Pour Google, le fait qu'Apple accepte enfin le RCS sur l'iPhone est une bonne nouvelle, car dans le passé, beaucoup d'utilisateurs Android ont été motivés de passer à iOS, en partie parce qu'ils voulaient profiter d'iMessage.



Le RCS sur l'iPhone est prévu pour la fin d'année, on sait déjà que les opérateurs français se préparent à proposer le RCS pour les utilisateurs d'iPhone, c'est le cas de SFR, mais aussi Orange et Bouygues Telecom.