Le RCS se montre dans iOS 18 bêta 2 (màj : en France avec bêta 3)

Comme annoncé l'an dernier, puis confirmé lors de la WWDC 2024, iOS 18 apporte officiellement la prise en charge du protocole RCS - ou Rich Communication Services - à l'iPhone.



Si certains avaient réussi à l'activer dans la bêta 1, la seconde version l'apporte de manière plus classique, mais pas sur tous les téléphones.

À quoi ça sert le RCS ?

Nous l'avions expliqué en fin d'année dernière, avec le RCS, les utilisateurs d'iPhone peuvent envoyer aux utilisateurs d'Android des messages enrichis contenant des fichiers multimédias plus volumineux, créer des groupes, avoir des accusés de réception et plus encore. Bien que les messages RCS aient toujours des bulles vertes, l'application Messages affichera le libellé "Message texte - RCS" dans la conversation.



Les avantages du RCS :

Prise en charge de photos et de vidéos de meilleure résolution.

Prise en charge de fichiers plus volumineux et du partage de fichiers.

Messages audio.

Réactions emoji multiplateformes.

Indicateurs de frappe en temps réel.

Accusés de lecture.

Discussions de groupe.

Possibilité d'envoyer des messages par voie cellulaire ou Wi-Fi.

Une première incursion du RCS

Aucun signe du RCS n'a été observé dans la première version bêta d'iOS 18 publiée au début du mois, hormis un bidouilleur qui nous avait partagé un aperçu. Cependant, la deuxième bêta d'iOS 18 publiée hier soir a ajouté un nouveau bouton RCS dans l'application Réglages, à la rubrique "Messages", du moins pour certains utilisateurs. Et encore, parmi ceux qui l'ont, l'activation de l'option ne change rien.



La raison est simple : la prise en charge du RCS sur l'iPhone dépend de la collaboration d'Apple avec les opérateurs partenaires pour qu'ils mettent à jour leurs forfaits. Pour l'instant, seuls quelques opérateurs (AT&T et T-Mobile aux États-Unis) ont mis à jour leurs offres pour prendre en charge le RCS sur les téléphones d'Apple.

Les autres opérateurs, dont les français Orange, SFR, Bouygues et Free Mobile, ont tout l'été pour s'y mettre. En septembre, Apple lancera iOS 18 en version finale, avec la prise en charge complète du protocole RCS.



En attendant, sachez que la version bêta publique d'iOS 18 sera disponible le mois prochain, probablement dans la foulée de la bêta 3.





Avec la bêta 3, Apple a activé le support du RCS pour de nouveaux opérateurs dans le monde, dont SFR en France. Plusieurs lecteurs ont déjà testé le protocole et ont partagé leur expérience, notamment sur X.