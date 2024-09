Voici un premier aperçu du RCS sur iPhone

Si nous savions depuis un petit moment que la norme RCS allait être intégrée à l'iPhone en 2024, Apple a attendu la présentation d'iOS 18 le 10 juin dernier lors de la WWDC 24 pour l'officialiser. Cependant, la première bêta ne fait aucune mention du RCS, sauf pour un développeur qui bidouillé le code du firmware. Voici à quoi ressembleront les conversations entre iPhone et Android avec le RCS.

Voici le RCS chez Apple !

Apple a publié la première bêta développeur d'iOS 18 immédiatement après la présentation du logiciel la semaine dernière, mais bien que la prise en charge du RCS fasse partie de la mise à jour finale, elle n'est pas encore accessible dans cette version. Du moins, pas officiellement.

Comme souvent, certaines personnes ont trouvé un moyen de débloquer la fonctionnalité avant tout le monde. Sans surprise, l'application Messages fonctionne à peu près comme on s'y attendrait. Sauf que les bugs sont encore très présents.



Des captures d'écran de la fonctionnalité RCS débloquée et fonctionnelle ont été partagées sur le réseau social X par @dhinakg, ainsi que des détails sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

And so do file transfers! pic.twitter.com/jnmDO60ddC — Dhinak G (@dhinakg) June 16, 2024

La première chose à noter est que le support RCS ne semble fonctionner que sur AT&T et T-Mobile aux États-Unis, mais cela changera évidemment d'ici à ce qu'iOS 18 soit disponible pour le monde entier. Nous savons également que les chats de groupe fonctionnent, de même que les transferts de fichiers, mais d'autres éléments ne fonctionnent pas encore correctement, notamment les réponses directes (elles s'affichent comme un message normal, en dessous de la liste). De même, il n'y actuellement aucun chiffrement de bout en bout des messages, ni d'accusé-réception pour les messages de groupe (individuellement si).



Apple n'a pas encore confirmé la date exacte de mise à disposition de RCS aux bêta-testeurs, mais iOS 18 devant être publié en version bêta publique le mois prochain, il est possible que les deux événements coïncident. Sinon, il faudra patienter jusqu'en septembre, date de sortie de la version finale d'iOS 18 (et des iPhone 16). Pour patienter, lisez notre dossier complet sur le protocole RCS, qui fait partie des nouveautés d'iMessage.