Apple adoptera des boutons à semi-conducteurs sur l'iPhone 16 Pro d’après Gurman

L'iPhone 15 Pro ne devrait finalement pas être équipé de boutons de volume et d'alimentation à semi-conducteurs.



Après quelques soucis de conception, Apple prévoit désormais d'inclure des boutons capacitifs sur l'iPhone 16 Pro de l'année prochaine. C'est ce qu'affirme Mark Gurman, de Bloomberg, dans sa dernière lettre d'information "Power On".

Cette information corrobore d'autres sources, comme l'analyste réputé Ming-Chi Kuo, qui avait déjà affirmé que les boutons haptiques n'étaient plus attendus en raison de "problèmes techniques non résolus".

Plutôt pour l’iPhone 16 Pro

Si le journaliste américain affirme que les unités de test de l'iPhone 15 Pro sont toujours équipées matériellement des nouveaux boutons, ceux-ci seront supprimés des modèles de production prévus.

Gurman déclare également que "la complexité de la fabrication, les coûts associés plus élevés et les problèmes d'intégration logicielle" sont à l'origine de ces retards. Enfin, notre confrère affirme que la fonctionnalité devrait être adoptée l'année prochaine, vraisemblablement sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Quelles nouveautés sur les iPhone 15 Pro ?

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max n’en restent pas moins très attractifs. En effet, les nouveaux iPhone 2023 devraient présenter un design revu avec des bordures plus étroites autour de l’écran, un châssis en titane aux bords subtilement arrondis, un nouveau processeur 3nm A17 et un port USB-C pour remplacer le Lightning. Sans oublier un coloris rouge profond, un gabarit légèrement plus compact et plus léger. Mis à part les possesseurs d’un iPhone 14 Pro, tous les clients Apple devraient tenter de renouveler leur téléphone en septembre prochain.



La firme de Cupertino présentera ses quatre iPhone 15 en septembre lors d’un keynote spécial, avec une commercialisation dans la foulée, d’ici la fin du mois. La conférence devrait également être l’occasion de découvrir l’Apple Watch 9, ainsi que d’autres produits comme les AirPods ou encore le casque AR/VR. Ce dernier sera probablement aperçu lors du keynote du 5 juin en ouverture de la WWDC.