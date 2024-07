Apple commande ses boutons capacitifs pour l'iPhone 16 à ASE

Apple a commandé à un fournisseur taïwanais l'un des tout nouveaux composants pour l'iPhone 16. Il s'agit de boutons capacitifs qui seront situés des deux côtés de l'appareil. La firme remplacerait le bouton Action actuellement mécanique et ajouterait le bouton Capture attendu par certains analystes.

Une rumeur quelque peu contradictoire

Selon l'Economic Daily News, c'est Advanced Semiconductor Engineering (ASE) qui a remporté la commande de modules SIP (system-in-a-package) utilisés pour intégrer des composants capacitifs à double Taptic Engine, un de chaque côté de l'iPhone.

Selon le média asiatique, Apple aurait donc décidé de remplacer les boutons physiques existants sur l'iPhone 15 par des versions à retour haptique. Ce dernier type de bouton détecte la pression et émule la sensation d'un bouton physique grâce à un moteur haptique qui génère des vibrations. L'iPhone 7 avait inauguré ce système pour le bouton d'accueil Touch ID.



Reste que tout cela ne correspond pas aux dernières fuites.

En effet, alors que les premiers prototypes connus de l'iPhone 15 étaient censés inclure des boutons d'alimentation et de volume haptiques, ils ont laissé place à des composants traditionnels. Et cela semble avoir été le cas aussi pour l'iPhone 16, Apple n'ayant pas résolus certains défis techniques comme la place nécessaire dans le châssis et la surchauffe. Récemment, The Information a assuré qu'Apple ajouterait un nouveau "bouton de capture" à tous les modèles d'iPhone 16, mais ce bouton devrait être mécanique plutôt que capacitif, tout en étant capable de réagir à la pression et au toucher.

L'assertion du jour est donc en contradiction avec tout cela, mais cela pourrait aussi être une commande en prévision de l'iPhone 17 de l'an prochain. D'ailleurs, le rapport indique que les composants capacitifs entreront en production de masse au troisième trimestre, ce qui est inhabituellement tard par rapport à la production initiale habituelle d'iPhone d'Apple.

Les nouveautés de l'iPhone 16

En tout cas, pour l'iPhone 16, Apple a prévu d'intégrer un nouveau bouton de capture pour prendre des photos et des vidéos, mais aussi zoomer en glissant de gauche à droite dessus, faire la mise au point en appuyant légèrement, et activer l'enregistrement en appuyant plus fort.

L'iPhone 16 n'aurait pratiquement aucune autre nouveauté, hormis la puce A16 et de nouveaux coloris, les changements étant en grande partie réservés à l'iPhone 16 Pro. Nouvel écran OLED plus économe, nouvelle puce A18 Pro, nouveau zoom, nouveau capteur ultra-large, nouveau coloris rose titane, nouveau bouton capture, cadre plus fin ou encore nouvelles tailles de 6,3 et 6,9 pouces en version Max.