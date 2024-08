Apple va supprimer 10 produits après le keynote de l'iPhone 16

Alors qu'Apple se prépare pour le plus keynote de l'année, celui dédié à l'iPhone, prévu aux alentours du 10 septembre d'après nos informations, elle a également engagé un grand ménage dans son arrière boutique. Pour laisser de la place à l'iPhone 16, aux nouveaux AirPods 4 et autres derniers modèles d'Apple Watch de dixième génération, la firme pourrait arrêter dix produits entre septembre et octobre.

iPhone 15 Pro & iPhone 15 Pro Max

Depuis le lancement des iPhone XS et XR en 2018, Apple a pris l'habitude de retirer ses iPhones phares un an après leur sortie, probablement pour éviter la concurrence interne et pour encourager les clients à se tourner vers les modèles d'entrée de gamme plus abordables. Si la tradition est respectée, nous devrons probablement faire nos adieux au premier iPhone d'Apple doté d'un cadre en titane le mois prochain. Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max laisseront leur place à des modèles plus grands, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max dotés d'une diagonale de, respectivement, 6,3 pouces et 6,9 pouces. De plus, le Bleu Titane sera remplacé par un coloris or bronze.

iPhone 14 Plus

L’iPhone 14 Plus, qui a pris le contre-pied des iPhone 12 et 13 mini, n'a pas réussi à faire mieux. Malgré son autonomie impressionnante, la meilleure pour un iPhone à ce jour, il ne s'est pas bien vendu.



Apple devrait conserver l'iPhone 14 comme modèle le moins cher, hors SE, mais supprimer la version "Plus", laissant probablement l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus en milieu de gamme. En plus des iPhone 16 et iPhone 16 Plus à venir.

iPhone 13

Lancé en 2021, l’iPhone 13 a apporté plusieurs petites améliorations, notamment une meilleure autonomie, un système de caméra amélioré, et une encoche plus petite. Globalement, c'était un iPhone 12S. Depuis, il a perdu 100 € par an, tout en restant dans la gamme. Cependant, à l'approche de son troisième anniversaire, il va devoir laisser s'éclipser au profit de l’iPhone 14.

Apple Watch Series 9, Ultra 2, et SE 2

Outre les téléphones, Apple devrait apporter des mises à jour à tous les modèles actuels de l’Apple Watch. La Series 10 pourrait offrir des écrans plus grands et plus efficaces, un design plus fin, et potentiellement un nouveau processeur tourné vers l'IA. On s'attend d'ailleurs à ce que la tocante soit appelée Apple Watch X, pour fêter les dix générations.



L'Apple Ultra 3 devrait être une mise à jour mineure, et la SE 3 pourrait passer à un boîtier en plastique pour un prix plus abordable. Si tous ces modèles sont mis à jour, il est probable qu'Apple cesse de vendre les versions actuelles des Series 9, Ultra 2, et SE 2.

AirPods 2 et AirPods 3

Les AirPods 2 font partie de la gamme d’Apple depuis 2019, le produit le plus vieux de cette sélection, offrant des fonctionnalités essentielles à un prix d'entrée de gamme. Même après la sortie des AirPods 3 en 2021, qui ont introduit un design proche des "Pro", l’Audio Spatial et une meilleure qualité sonore, Apple a conservé les AirPods 2 dans sa gamme.

Mais, dès le mois prochain, ces deux paires d'écouteurs seront remplacés par deux variantes AirPods 4 — un modèle de base pour remplacer les AirPods 2 et un modèle intermédiaire pour remplacer les AirPods 3. La version intermédiaire devrait inclure la réduction du bruit, de quoi se battre à armes égales avec les concurrents, toujours plus nombreux, même chez Beats, marque appartenant à Apple. Avec l’arrivée de ces nouveaux modèles, il est probable que les AirPods 2 et AirPods 3 soient retirés.

iPad mini 6 et iPad 10

Enfin, l'iPad. Après avoir fait évoluer ses iPad Pro et iPad Air cette année, Apple doit encore renouveler ses modèles les plus abordables. Le mois prochain, l’iPad mini 6 et l’iPad 10 feront certainement leurs adieux, remplacés par l'iPad mini 7 et l'iPad 11.



Aucune évolution majeure n'est attendue, les deux ayant un design tout écran moderne. Un processeur plus rapide et une caméra repositionnée devraient suffire, avec peut-être un Wi-Fi plus rapide. Sans oublier la compatibilité avec l'Apple Pencil Pro.



Il est cependant possible que le constructeur américain conserve l'iPad 10, afin de proposer une tablette à prix plancher.

Quel est le produit que vous attendez le plus pour le keynote du 10 septembre ?