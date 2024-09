L'Apple Watch Ultra 2 est en promotion à 799 €

La seconde version de la très chère Apple Watch Ultra est désormais en promotion. Avec un écran géant, une autonomie record, un boîtier en titane très résistant et un tas de fonctionnalités en plus, c'est la montre parfaite pour les sportifs et aventuriers. Mais plutôt que de dépenser près de 1 000 euros, voici une réduction qui ne se refuse pas !

Tout savoir sur l'Apple Watch Ultra 2

Les nouveautés

Reprenant la base de l'excellente Apple Watch Ultra de 2022, le modèle 2023 n'avait que peu d'efforts à fournir afin de convaincre les indécis.



En toute logique, l'Apple Watch Ultra 2 possède toutes les nouveautés de l'Apple Watch Series 9, à savoir le Double Tap, Siri en local, une puce U2, un stockage doublé à 64 Go ou encore une luminosité augmentée.



Conçue pour les conditions climatiques les plus difficiles, l'Apple Watch Ultra 2 embarque un écran qui peut grimper jusqu'à 3 000 nits (1 000 de plus que la Series 9 et la précédente Ultra), de quoi avoir un affichage lisible même en plein Sahara.



D'ailleurs, pour profiter de cet écran inégalé sur le marché, Apple a inclus un nouveau cadran modulaire Ultra. Il affiche plus d'informations que ses compères. Le mode nuit est désormais automatique et s'active en fonction de la lumière du jour.

Les caractéristiques des "Ultra"

Le reste, est repris de la première Ultra avec une autonomie de 36 heures et même 72 heures en mode économie d'énergie, un double GPS pour une précision inédite chez Apple (la différence avec une Watch normale est saisissante lorsque l'on court ou fait du vélo), une résistance jusqu'à 100 mètres, des modes uniques pour la plongée sous-marine, une sirène puissante en cas d'urgence, etc.



Consultez les tests de l'Apple Watch Ultra et de l'Apple Watch Ultra 2 pour en savoir plus.

Les caractéristiques de la gamme Apple Watch

Sans oublier l'héritage de toute la gamme depuis 2015, à savoir Apple Pay, la détection des chutes, la détection des accidents, l'ECG, les notifications de santé cardiaque, la mesure de l'oxygène dans le sang, le suivi du sommeil ainsi le nouveau capteur de température.



Pour rappel, l’Apple Watch Ultra 2 intègre les toutes dernières puces S9 et U2, ainsi que la fonction Double Tap et Siri en local. Son écran ultra lumineux atteint 3 000 nits surpassant les 2 000 nits de la génération précédente.

Oui, avec l'Ultra, vous avez un monstre de technologies au poignet.

Les promotions sur l'Apple Watch Ultra 2023

Si vous trouviez la nouvelle "Ultra" trop chère, voici les promotions du moment :

Ne tardez pas si vous souhaitez vous offrir ce bijou de technologie, son prix devrait rapidement remonter.

