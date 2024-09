Pas de AirPods Max 2 ni d'Apple TV 4K lors du keynote de l'iPhone 16

Selon Mark Gurman de Bloomberg, celui qui vient de dévoiler les derniers détails sur l'Apple Watch 10 et l'iPhone 16 Pro, il ne faut pas s'attendre à un AirPods Max 2, ni à une Apple TV 4K de 4ème génération lors de l'événement Apple "It's Glowtime" du 9 septembre.

AirPods Max 2

Dans un rapport sur l'événement à venir dans trois jours, Gurman indique qu'Apple travaille toujours sur une nouvelle version des AirPods Max, avec de nouvelles options de couleurs et un port USB-C remplaçant le port Lightning. Bien que cette mise à jour soit attendue depuis un certain temps, la disponibilité actuelle des AirPods Max en stock suggère que ce nouveau modèle ne sera pas lancé avant l'année prochaine.



Pire, le nouveau AirPods Max ne devrait pas inclure la puce H2, introduite en septembre 2022, ni des fonctionnalités comme l'Audio Adaptatif. Les changements attendus sont mineurs, et ce modèle rafraîchi serait toujours considéré comme la première génération. Un AirPods Max 1.1 en somme.

Apple TV 4K 4Gen

De la même manière, Apple développe une nouvelle Apple TV 4K, initialement prévue pour plus tôt cette année. Avec des stocks stables du modèle actuel, Gurman pense qu'une nouvelle version ne sortira pas dans l'immédiat. Il ne dit pas non plus si Apple conservera le terme 4K ou si elle prévoit d'y accoler 8K, de plus en plus de téléviseurs étant compatibles.



La prochaine Apple TV devrait être équipée d'un processeur plus rapide que l'actuel A15 Bionic et pourrait avoir un prix de départ inférieur à 100 dollars, selon l'analyste Ming-Chi Kuo. En France, on peut tabler sur 109 € minimum, comme le HomePod mini.



Rendez-vous lundi à 19 heures sur iSoft pour suivre le keynote dans son intégralité !