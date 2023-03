Un benchmark de la puce A17 de l'iPhone 15 Pro a déjà fuité !

Une nouvelle fuite qui montrerait les résultats du benchmark de la puce A17 d'Apple attendue dans l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max révèle un gain de performances absolument stupéfiant par rapport à l'iPhone 14 Pro. Mais est-ce une information véritable ?

Un écart important avec la puce A16

Selon les chiffres d'abord publiés sur Weibo, le processeur A17 a obtenu des scores sur GeekBench 6 de 3019 et 7860 pour les tests monocœur et multicœur, respectivement. Si c'est vrai, cela représenterait une augmentation considérable par rapport aux scores de 2504 et 6314 de l'iPhone 14 Pro.

Chose étrange, il est impossible de retrouver ces résultats sur GeekBench.com, ce qui pourrait suggérer qu'ils ne sont pas encore publics ou qu'ils ont été carrément trafiqués. Cependant, ce compte Weibo contient des références antérieures aux plans internes d'Apple, notamment une fuite indiquant le nouvel iPhone 14 jaune près de quatre semaines avant que l'entreprise ne l'annonce. Les résultats ont été repris par le leaker ShrimpApplePro, qui nous conseille de prendre les résultats avec des pincettes.

Alright 💀

I haven’t found the link on Geekbench site yet so take it w a grain of MSG. https://t.co/0QTMXiTd3m pic.twitter.com/wu0DqcWzBQ — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 14, 2023

S'il s'agit bien des résultats de la future A17, cela signifie que l'iPhone 15 Pro et sa nouvelle puce offriront un spectaculaire bond en avant en termes de performances cette année. C'est également une excellente nouvelle pour la puce M3 d'Apple, construite sur la même architecture 3 nm et que l'on attend notamment sur le MacBook Air 2023. Le fabricant de puces TSMC nous a déjà dit que le procédé de gravure en 3 nanomètres offrirait une densité logique jusqu'à 70 % plus élevée, ce qui se traduirait par une augmentation de la vitesse de 15 % à des niveaux de puissance identiques à ceux du procédé 5 nm, ou par une réduction de la puissance de 30 % à des vitesses identiques.

Bien que les cœurs mobiles ne soient pas forcément directement comparables aux processeurs pour ordinateurs de bureau, ce score de 3019 pour un seul cœur est plus rapide que tous les processeurs de bureau du marché, à l'exception de l'Intel Core i9-13900KS. Cela inclut toutes les puces Intel de 13e génération inférieures à ce modèle, ainsi que la série Ryzen 9 d'AMD. Bluffant !

Lancement des iPhone 15

Les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro devraient être lancés en septembre, tandis que l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 15 Pro Max viendront compléter la gamme de l'année dernière. Parmi les autres améliorations majeures, citons le port USB-C, des retouches de design avec par exemple des bords plus fins autour de l'écran, de nouveaux boutons capacitifs et une Dynamic Island pour l'ensemble de la gamme. Par contre, les iPhone 15 de base n'auront droit qu'à la puce A16.