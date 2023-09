Attention, les faux iPhone 15 sont déjà sur le marché

Une fois n'est pas coutume, le nouvel iPhone 15 a le droit à sa fausse réplique sur le web. Il faut donc faire très attention lorsqu'on décide d'en acheter un sur un site inconnu qui propose des promotions alléchantes ou directement entre autre particulier.

Les Chinois n'ont pas perdu de temps. Même pas une semaine après la mise en vente officielle de l'iPhone 15 dans le monde entier, les clones sont déjà de la partie. L'occasion de rappeler à tout le monde de bien faire attention lors d'un achat sur le web ou sur les plateformes de vente entre particuliers. Pour rappel, un Français sur quatre aurait déjà acheté une contrefaçon sans le savoir.

Premièrement, l'emballage. Avec l'iPhone 15, Apple a ajouté une sécurité supplémentaire directement sur la boîte. Des hologrammes invisibles à l'œil nu apparaissent lorsqu'ils sont exposés à lumière bleue (UV).

The Chinese have already replicated the seals for the new iPhone 15, So be careful when buying a new iPhone 15 online and do the necessary checks to make sure everything is in order https://t.co/p6nszjqi61 pic.twitter.com/8TtcwzilKF