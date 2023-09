Apple fait déjà la pub de l'iPhone 15 Pro en titane !

Ça n'aura pas trainé, Apple partage déjà une première publicité pour l'iPhone 15 Pro, mettant exclusivement en avant la nouvelle finition en titane de l'appareil. Si d'un point de vue esthétique, le passage de l'acier inoxydable au titane n'est pas si significatif, en revanche ce nouvel alliage permet d'avoir un iPhone 2023 à la fois plus solide et plus léger.

Une finition en titane qui change tout

Le spot de 38 secondes montre un fragment de titane qui explose et traverse le système solaire en direction de la Terre. "Du bord de l'univers... à la paume de votre main", peut-on lire dans le slogan de la publicité, une référence au titane de qualité aérospatial mentionné pendant le keynote Wonderlust et visible sur la page produit officielle.

La puissance rencontre la lumière. Voici le nouvel iPhone 15 Pro en titane. Des performances de jeu inédites grâce à la puce A17 Pro. Un système de caméra Pro plus polyvalent et plus avancé. Et un design en titane de qualité aérospatiale. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont les modèles Pro les plus légers et les plus puissants que nous ayons jamais conçus.

Pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, Apple utilise un nouveau cadre en titane plutôt qu'en acier inoxydable, ce qui permet de réduire le poids et d'améliorer la résistance de l'appareil. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont environ 9 % plus légers que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, soit environ 20 grammes de moins. En fait, l'iPhone 15 Pro de 6,1 pouces fait le même poids que l'iPhone 11 Pro de 5,8 pouces (à un gramme près).



L'utilisation du titane sur l'iPhone 15 Pro s'accompagne également d'une modification de la finition du châssis. Auparavant, tous les iPhone Pro utilisaient de l'acier inoxydable fortement poli avec une finition miroir comme matériau de châssis. L'iPhone 15 Pro a une finition brossée qui est beaucoup moins réfléchissante que celle des iPhones Pro précédents, et qui est également moins sujette aux traces de doigts et, espérons, aux rayures.



De leurs côtés, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus d'Apple sont toujours dotés d'un châssis en aluminium. Les précommandes des iPhone 15 débutent ce vendredi 15 septembre à 14 heures. La disponibilité en magasin est prévue pour la semaine prochaine, le 22 septembre.

Voici la pub en question :