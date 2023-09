Les iPhone 15 Pro et Pro Max affichent déjà des délais de livraisons de 2 mois

C'était l'évènement de la journée, Apple a ouvert les précommandes des iPhone 15, non sans quelques couacs. Prévues pour 14 heures, heure de Paris, les précommandes ont été ouvertes avec plusieurs minutes de retard, la palme revenant à l'application au comportement erratique pour ne pas dire complètement loufoque. Quoiqu'il en soit, vous avez été nombreux à passer commande, notamment pour les modèles Pro et Pro Max. Les délais de livraisons ont rapidement glissés au mois d'octobre.



Mise à jour de 17h30 : les délais glissent à novembre !

Déjà des problèmes de stocks sur l'iPhone 15

Si pour certains, la commande a été un enfer (moi par exemple), d'autres (comme Julien) ont réussi à réserver leur précieux très rapidement. Alors que nous avions donné quelques conseils pour préparer les précommandes, comme vérifier son moyen de paiement ou ajouter la configuration à vos favoris dans l'application Apple Store, j'ai par exemple perdu mon iPhone 15 Pro entre temps.



Néanmoins, une fois n'est pas coutume, les Apple Addict ont fortement sollicité les stocks de l'entreprise, à tel point qu'à peine une heure après l'ouverture, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont déjà en rupture pour une livraison au 22 septembre. À date, ceux qui commandent auront leur iPhone 15 Pro autour de la deuxième ou de la troisième semaine d'octobre. De nombreux Apple Stores disposent encore d'un stock à retirer le jour du lancement, mais ce stock s'épuise rapidement.



L'iPhone 15 Pro Max était le grand favoris avant sa présentation, notamment grâce à son téléobjectif "tetra-prism" qui permet un zoom 5x, et c'est celui qui affiche le plus de délai, talonné par l'iPhone 15 Pro dans tous les coloris. Si vous en voulez un rapidement, soit vous passez par les opérateurs ou revendeurs (cf plus bas), soit vous prenez une plus grande capacité de stockage.



Les iPhone 15 standards sont encore en stocks à l'heure de ces lignes.

Commander son iPhone 15

En France, vous pouvez commander auprès des revendeurs comme Amazon, Fnac ou Darty par exemple, mais aussi les opérateurs tels que Free, Orange, Sosh, SFR, RED, Bouygues. Certains proposent déjà des promotions.

