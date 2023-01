Les iPhone 15 Pro auront l'exclusivité des boutons tactiles, du Wi-Fi 6E et de la puce A17

Depuis un certain temps, Apple a adopté une stratégie qui consiste à inclure les nouveautés phares des derniers iPhone uniquement dans les modèles Pro. Cette technique (qui fonctionne très bien avec la gamme iPhone 14) permet d'inciter les consommateurs à privilégier l'achat d'un iPhone Pro et donc de dépenser plus d'argent. Au vu du succès de cette approche, Apple compte bien continuer avec les iPhone 15...

Les iPhone 15 Pro auront la majorité des nouveautés en exclusivité

Selon un document interne d'Apple qui a fuité grâce au leaker Unknownz21, on aperçoit que l'entreprise anticipe une stratégie bien rodée pour les iPhone 15. En effet, Apple prévoit d'utiliser la même technique qu'avec les iPhone 14 actuellement commercialisés : toutes les nouveautés pour les modèles Pro et le strict minimum pour les iPhone non Pro.



Dans un document interne qui se concentre sur l'architecture des antennes, on découvre qu'Apple présente les iPhone 15 avec le code "D3y" et les iPhone 15 Pro avec le code "D8x".

En regardant de plus près, on obtient des informations très intéressantes, notamment celle qui mentionne le Wi-Fi 6E. Trois analystes (dont Ming-Chi Kuo) ont expliqué cette semaine que la nouvelle norme Wi-Fi sera bien prise en charge avec les iPhone 15, cependant aucun n'a été capable de dire si les modèles non Pro pourront en bénéficier.

Avec ce document, on apprend qu'Apple a l'intention de proposer la compatibilité Wi-Fi 6E qu'avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, autrement dit les iPhone 15 et iPhone 15 Plus seront laissés sur le bas-côté et ne profiteront pas de débits descendants plus importants en Wi-Fi.



Les appareils Wi-Fi 6E peuvent se connecter à la bande 6GHz lorsqu'ils utilisent des routeurs et des modems câble compatibles avec celle-ci. Cela permet une connectivité plus rapide, une latence plus faible et moins d'interférences que celles que vous pourriez rencontrer sur les bandes 2,4GHz et 5GHz que l’on trouve sur les versions précédentes du protocole. La norme Wi-Fi 6 n'est encore compatible qu'avec les réseaux 2x4GHz et 5GHz ; Wi-Fi 6E est la première norme Wi-Fi à prendre en charge la connectivité 6GHz.

La puce A17

Autre information intéressante, c'est la puce A17. Pour la première fois depuis la création de l'iPhone, Apple a proposé la puce A16 qu'avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, l'analyste Kuo avait assuré que cette pratique continuerait avec les iPhone 15 qui sortiront en 2023.

Le document le confirme... La puce A17 Bionic sera une exclusivité aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, Apple souhaite apporter les arguments : vitesse, rapidité, performance et meilleure autonomie aux modèles Pro !



Dernier point intéressant sur ce document, ce sont les boutons. Plusieurs indiscrétions ont expliqué en début d'année que les iPhone 15 auront des boutons tactiles avec un retour haptique pour donner la sensation à l'utilisateur que la commande a bien été comprise. Cette nouvelle approche concerne que les iPhone 15 Pro et Pro Max, les modèles non Pro conserveront les boutons tels qu'on les connaît aujourd'hui.

