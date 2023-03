iPhone 15 : la charge rapide USB-C uniquement avec des câbles certifiés, confirme Kuo

Dans quelques mois, Apple va annoncer et lancer une nouvelle gamme d'iPhone. Celle-ci apportera plusieurs nouveautés, des modifications sur le design et... l'abandon du port Lightning au profit du port USB-C. Dans un récent rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo, on apprend que le géant californien va volontairement brider la charge de l'iPhone si vous n'utilisez pas un câble certifié.

Utilisez un câble USB-C certifié ou sinon la recharge de votre

iPhone 15 sera lente

Kuo est de retour ce matin avec une nouvelle information croustillante à propos de la gamme iPhone 15. Selon l'analyste, avec sa prochaine génération d'iPhone, Apple va mettre en place une détection automatique du câble USB-C que vous exploitez pour recharger votre iPhone 15. L'objectif de cette approche sera de savoir si vous utilisez ou non un câble USB-C certifié, si ce n'est pas le cas, Apple appliquera une "sanction" qui diminuera considérablement la vitesse de recharge de votre iPhone.



Ming-Chi Kuo affirme que les propriétaires d'iPhone 15 qui ne prendront pas de câble USB-C chez Apple ou chez un accessoiriste qui a obtenu la certification devront subir des vitesses de charge similaires à celles qu'on a connues il y a plusieurs années en arrière.

Pour le moment, on ne sait pas précisément l'impact que cela aura puisqu'aucune indiscrétion n'a révélé (pour l'instant) la vitesse de charge que proposeront les iPhone 15.

À titre de comparaison, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont capables de proposer une charge à une vitesse de 20 W tandis que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max vont quant à eux jusqu'à 27 W.



Selon une autre affirmation de Kuo, les iPhone 15 seront tous équipés d'un connecteur USB-C, cependant, seules les versions Pro seront dotées de l'USB 3.2, qui permettra d'augmenter les taux de transfert des données. La connexion USB 2.0, plus lente, sera maintenue pour les appareils iPhone 15 normaux. Le même scénario s'est produit avec l'iPad, comme le montre le fait que l'iPad 10 inclut un connecteur USB-C, mais ne prend en charge que les vitesses 2.0.



Cette déclaration de Ming-Chi Kuo correspond à celle du leaker ShrimpApplePro qui avait déclaré il y a plusieurs semaines que les câbles qui n'auront pas la certification MFi d'Apple seront détectés par les iPhone 15 qui appliqueront une charge plus lente. À noter que selon le leaker, Apple devrait offrir la certification MFi (Made for iPhone) aux accessoires USB-C. Un beau cadeau, surtout quand on sait qu'en général, les frais de certification MFi peuvent coûter jusqu'à plusieurs milliers de dollars aux accessoiristes.