Le port USB-C du nouvel iPad 10 est plus lent que celui des autres modèles

Le nouvel iPad 10e génération d'Apple a complètement repensé le modèle d’entrée de gamme, avec notamment un nouveau design et un port USB-C qui permettent de se projeter dans l’avenir. Le seul hic, c’est que le port qui remplace le Lightning est plus lent que celui des derniers modèles iPad Pro, iPad Air et iPad mini.

Un port pas vraiment à jour

Comme l'indique les premiers tests du nouvel iPad, le port USB-C de l'appareil est limité à des vitesses USB 2.0 de 480 Mbps maximum pour le transfert de données. Cela signifie que, bien qu'il soit équipé d'un port USB-C, l'iPad de 10e génération a les mêmes vitesses de transfert de données que l'iPad de 9e génération équipé du connecteur Lightning.

Tous les autres modèles d'iPad équipés d'un port USB-C ont des vitesses de transfert de données plus rapides. Les modèles d'iPad Pro équipés de la puce M1 et plus récents sont compatibles avec Thunderbolt 3 pour des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbps, l'iPad Air 5 est capable de transferts allant jusqu'à 10 Gbps, et l'iPad Air de quatrième génération et le dernier iPad mini 6 atteignent des vitesses allant jusqu'à 5 Gbps.



La chaîne YouTube Max Tech a fait la démonstration du le port USB-C plus lent du nouvel iPad dans la vidéo ci-dessous :

Apple ne mentionne pas le port USB-C plus lent sur la page des caractéristiques techniques du nouvel iPad. Cette limitation pourrait ne pas avoir d'importance pour la plupart des clients, mais il s'agit tout de même d'une information importante qui pourrait orienter certains clients qui comptent sur des transferts filaires plus rapides vers l'iPad mini ou l'iPad Air. Rappelons que des solutions comme AirDrop permettent de transférer sans fil à toute vitesse.



Le nouvel iPad est proposé à partir de 589 euros, soit 110 euros de moins que l’iPad Air placé au-dessus.



Les principales nouveautés de l'iPad de 10e génération par rapport au précédent modèle d'entrée de gamme sont un écran plus grand de 10,9 pouces avec des bords plats, la puce A14 Bionic, un port USB-C, un bouton d'alimentation Touch ID, une caméra FaceTime en position paysage, la prise en charge de la 5G sur les modèles cellulaires, le Wi-Fi 6 et un nouvel accessoire Magic Keyboard Folio à 299 €.