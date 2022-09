Test de vitesse de charge : l’iPhone 14 à 25 W, l’iPhone 14 Pro Max à 27 W

Notre confrère chinois Chongdiantou a testé une variété d'adaptateurs d'alimentation Apple avec l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro Max, fournissant des données utiles sur les vitesses de charge et révélant quel chargeur est le plus apte à fournir une charge rapide.

Des pics à 29 W pour l’iPhone 14 Pro Max

La réponse courte est de choisir l'adaptateur secteur USB-C 30W d'Apple, qui, à 45 €, est le chargeur le moins cher de la société, capable de charger l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro Max à leurs vitesses de charge maximales de 25W et 27W, respectivement. Tous les autres chargeurs Apple plus chers, comme le nouvel adaptateur de 35 W avec double port USB-C à 65 €, chargent les appareils à des vitesses égales ou à peine plus élevées, dans le meilleur des cas.



Le tableau ci-dessous montre que tous les adaptateurs Apple de 29W ou plus ont chargé l'iPhone 14 Pro Max à une vitesse de 26W à près de 27W.

Bien que les tests de vitesses de charge de l'iPhone 14 Plus et de l'iPhone 14 Pro restent à réaliser, l'adaptateur 30W devrait être le meilleur choix pour ces appareils également. Rappelons que notre dossier sur les chargeurs rapides pour iPhone est disponible.



Fait intéressant, Chongdiantou a constaté que l'iPhone 14 Pro Max peut brièvement atteindre des vitesses de charge maximales de près de 29W avec l'ancien adaptateur d'alimentation 29W d'Apple, conçu pour le MacBook 12 pouces et abandonné en juin 2018.



En comparaison, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro Max sont capables d'atteindre des vitesses de charge de 23W et 27W, respectivement, selon ChargerLAB, de sorte que les vitesses de charge Lightning pour tous les modèles d'iPhone 14 sont largement les mêmes cette année avant le passage attendu d'Apple à l'USB-C pour les iPhone 15 l'année prochaine.



Apple n'inclut plus de chargeur dans la boîte depuis l’iPhone 12. Pour les quatre modèles d'iPhone 14, la société indique que les utilisateurs peuvent recharger les appareils à 50 % en 30 à 35 minutes environ avec un adaptateur secteur de 20 W ou plus. Chose qui a été vérifiée lors des premiers tests.