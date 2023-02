Le Galaxy S23 Ultra tient tête à l'iPhone 14 Pro Max en vitesse

Il y a des chiffres qui ne mentent pas. Cela fait plus de trois ans, exactement 1 244 jours qu'un smartphone Android n'a pas battu un iPhone haut de gamme sur un test de vitesse chez le Youtuber PhoneBuff. Mais tout a une fin. En cause, le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra qui a battu l'iPhone 14 Pro Max... au premier tour. Au second, le téléphone Apple a pris sa revanche.

​​​​

Un comparatif intéressant !

Vous le savez certainement, le Samsung Galaxy S23 Ultra est livré avec les dernières technologies du marché, à savoir un processeur Snapdragon 8 gen 2 personnalisé, 12 Go de RAM (contre 6 Go pour l'iPhone 14 Pro Max) et un stockage UFS 4.0. Les deux derniers points sont nettement à l'avantage du coréen avec donc le double de RAM et un stockage plus rapide que la norme NVME de l'iPhone 14 Pro Max.



Pour voir si l'intégration matérielle et logicielle d'Apple pouvait vaincre le dernier fleuron Android de Samsung, PhoneBuff a effectué son test de vitesse en deux étapes avec les smartphones.

Comme il le fait remarquer, ces deux téléphones sont très rapides, ce qui fait qu'il est difficile de les départager au quotidien, le classement final étant plus une question d'égo qu'autre chose. Brisant une longue série de victoires pour Apple, le S23 Ultra a été capable de terminer le premier tour juste 1 seconde plus vite que l'iPhone le plus cher du moment.



Mais au deuxième tour, l'iPhone 14 Pro Max a surpassé le S23, portant les temps finaux à 2:41.53 et 2:41.78, respectivement. Le test robotisé ouvre des tonnes d'applications et effectue à chaque fois quelques actions. On voit défiler des jeux et des apps comme Amazon, ESPN, Disney+, Excel, Spotify, Facebook, Subway Surfer, etc.



Au final, même si l'iPhone a techniquement gagné d'environ deux dixièmes de seconde, PhoneBuff a considéré qu'il s'agissait d'une égalité si l'on tient compte de la marge d'erreur. C'est aussi le match d'Android 13 contre iOS 16.



Regardez la vidéo pour voir le comparatif complet :