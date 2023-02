Le Galaxy 23 Ultra est moins rapide que les iPhone 14 et iPhone 13 Pro

Android rattrapera-t-il un jour l'iPhone en termes de performances ?



Comme pressenti, les premiers tests montrent que l'iPhone 14 Pro est plus de 20 % plus rapide que le tout nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra. Les tests, qui ont été effectués à l'aide de Geekbench 5, ont comparé les performances mono et multi-cœur sur un certain nombre d'appareils. Pire, l'iPhone 13 Pro reste devant, malgré une sortie dix-huit mois plus tôt.

Samsung toujours derrière Apple

Dans le détail, la différence est plus flagrante en mono-core qu'en multi-coeur. En effet, le Galaxy S23 Ultra a obtenu un score de 1480 pour les performances du CPU mono-coeur alors que l'iPhone 14 Pro a obtenu un score de 1874, soit une différence de 21%.



Du côté du multi-coeur, la différence est légèrement plus faible mais toujours significative. Alors que le Galaxy S23 Ultra a obtenu un score moyen de 4584, l'iPhone 14 Pro a obtenu un score moyen de 5384, soit une différence de près de 15%.

Une différence très importante pour un téléphone vendu pourtant plus cher que celui d'Apple. Toutefois, c'est une lueur d'espoir pour Samsung car le S23 Ultra resserre l'écart. L'an passé, le Galaxy S22 Ultra plafonnait à 926 points en mono et 2911 en multi. L'augmentation sur un an est donc sensible.



Malgré tout, même si l'écart se réduit, le Samsung Galaxy S23 Ultra n'est pas encore sorti. Ce téléphone sera officiellement lancé le 17 février, soit cinq mois après la sortie de l'iPhone 14 Pro. Ce qui montre une nouvelle fois le savoir-faire d'Apple, d'autant que l'iPhone 13 Pro de 2021 bat également le S23 Ultra de quelques points avec un score de 1710 en mono et 4669 en multi.

Le futur iPhone 15

Et ne parlons même pas de l'iPhone 15 à venir. Selon les rumeurs, la gamme d'iPhone 15 apportera le Dynamic Island à tous les modèles, ajoutera l'USB-C à l'iPhone pour la première fois et passera au Wi-Fi 6E. Les iPhone 15 Pro devraient être dotés d'un cadre en titane et de la série habituelle de mises à niveau de l'appareil photo, dont un zoom périscope. Sans oublier la puce A17 qui devrait mettre une nouvelle claque à la concurrence.