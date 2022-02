L'iPhone 13 Pro Max a une bien meilleure autonomie que le Galaxy S22 Ultra

Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)

iPhone

Guillaume Gabriel

4



Comme à chaque sortie d'un nouveau smartphone haut de gamme, les sites web et créateurs de contenu spécialisés dans le high-tech s'en donnent à coeur joie pour effectuer toute sorte de tests. Mais, l'une des vidéos favorites sur YouTube n'est autre que la comparaison du nouvel appareil avec ses concurrents sur le marché.

C'est une nouvelle fois le cas avec la sortie récente du Galaxy S22 Ultra, et pour le coup, c'est le YouTubeur MrWhoseTheBoss qui s'est prêté au jeu, et qui l'a notamment frotté avec l'iPhone 13 Pro Max. Et devinez quoi ? Le téléphone d'Apple s'en sort bien, très bien même, puisqu'il a largement battu le dernier-né de Samsung.

L'iPhone 13 Pro Max bat le Galaxy S22 Ultra en autonomie

Dans la dernière vidéo de MrWhoseTheBoss, on retrouve donc un comparatif entre le dernier Galaxy S22 Ultra et différents appareils du marché : l'iPhone 13 Pro Max, le Pixel 6 Pro, le Xiaomi 12 Pro ou encore le Galaxy S21 Ultra.



Et en termes d'autonomie, c'est le Pixel 6 Pro le bonnet d'âne de la section, avec 7 heures et 6 minutes d’utilisation. À la suite, on retrouve le Xiaomi 12 Pro avec 7 heures et 34 minutes, puis le Galaxy S22 Ultra avec 8 heures et 8 minutes et enfin, son prédécesseur avec 8 heures et 15 minutes.



L'iPhone 13 Pro Max, lui, survole tout simplement ses camarades avec... 10 heures et 27 minutes d'autonomie ! Une vidéo à retrouver ici :