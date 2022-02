Premier aperçu officiel d'Android 13

Il y a 1 heure (Màj il y a 45 min)

Alexandre Godard

Android 13 est prévu pour la rentrée 2022 mais le vice-président de la filiale de Google a souhaité nous présenter le calendrier à venir sur l'année en ce qui concerne les bêtas. Pour que ce soit un peu plus croustillant, il nous a fait part de quelques nouveautés à venir.

Un avant-goût d'Android 13 par Google

Maintenant qu'Android 12 est disponible pour le grand public, quoi de plus logique que de passer à Android 13. C'est justement ce qu'a souhaité nous montrer Dave Burke, vice-président de l'ingénierie, via un article de blog paru ce 10 février.



Avant de commencer, précisons que nous parlons ici de la Developer Preview 1 d'Android 13 qui se présente comme la toute première version du projet, accessible uniquement aux développeurs comme son nom l'indique. De nombreux changements et ajouts sont à prévoir dans les mois à venir.

Les icônes d'applications prennent vie

Sur Android 12, Google a introduit la couleur dynamique avec Material You qui grâce à certains algorithmes permet de modifier automatiquement la couleur générale de l'interface afin qu'elle s'adapte aux couleurs proposées par le fond d'écran.



Pour que l'harmonie soit encore plus complète, Android 13 va de son côté introduire la couleur dynamique des icônes d'applications. Les images parlent d'elles-mêmes et le résultat est plutôt joli. Voilà qui devrait énormément plaire à celles et ceux qui aiment personnaliser leur fond d'écran avec des packs d'icônes.

Confidentialité et sécurité

De la même manière que ce qui est proposé sur iOS, les utilisateurs Android pourront choisir quelles sont les photos visibles et celles qui ne le sont pas pour telle ou telle application. Une méthode efficace qui permet de ne pas dévoiler toute sa photothèque à tout le monde. Bien évidemment, il en va de même pour les vidéos mais également pour les fichiers.



Toujours au niveau sécurité, Android 13 devrait présenter de nouvelles autorisations d'exécution aux développeurs. Avec ce système, les applications qui demandent une connexion Wi-Fi n'auront plus l'obligation de connaître la localisation exacte de l'utilisateur. Une fois de plus, l'objectif est de simplifier la vie des développeurs et surtout protéger la confidentialité des utilisateurs.

Personnalisation des paramètres rapides

Sur Android 13, les applications qui le souhaitent pourront suggérer l'ajout d'une vignette dans la section paramètres rapides. De ce fait, vous pourrez ajouter un bouton dédié à une application au même endroit que le Bluetooth, le Wi-Fi... Une fonction pratique si les créateurs trouvent de bonnes idées.

Prédéfinir rapidement une langue pour chaque application

Une nouvelle API proposée aux développeurs va faciliter le changement de langue. Si vous parlez plusieurs langues, il sera donc possible de rapidement choisir celle que vous voulez utiliser sur une application en particulier. Par ailleurs, un gros effort a été accompli au niveau de la césure, ce qui devrait grandement améliorer le confort de lecture.

Tablettes, pliables et Chromebook

Android n'a pas l'intention d'oublier les appareils grand format. Les tablettes, smartphones pliables et autre Chromebook sont prévus sur Android 13 et les développeurs peuvent dès à présent commencer à regarder les outils mis à disposition par Google. Un Android 13L devrait sans trop de souci venir remplacer Android 12L.

Dates et smartphones compatibles

Comme toujours, les smartphones compatibles avec la Develeloper Preview 1 sont les Google Pixel. Pour ce qui est des modèles, cela va du Google Pixel 4 jusqu'au Google Pixel 6 Pro. Pour ce qui est de la feuille de route, voici le calendrier prévu par Android.