Un test compare les performances du chargeur MagSafe sur iPhone 14 Pro Max et 13 Pro Max

Apple a introduit la technologie MagSafe avec l'iPhone 12 en 2020, qui fonctionne non seulement comme un moyen plus intelligent de fixer des accessoires à l'iPhone, mais aussi comme une solution de charge sans fil plus pratique. Deux ans après, la chaîne YouTube ChargerLAB a fait quelques tests pour comparer s'il y avait des améliorations de performance en utilisant le chargeur MagSafe sur l'iPhone 14 Pro Max par rapport à l'iPhone 13 Pro Max de l'an dernier. Le comparatif vaut aussi pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 14 Pro tout court.

Un chargeur plus efficace sur les nouveaux iPhone 14

Tout d'abord, il faut savoir que la technologie MagSafe n'a pas beaucoup changé depuis l'iPhone 12. Cependant, ChargerLAB a pu observer que les nouveaux iPhones peuvent effectivement tirer parti du chargeur MagSafe de manière plus efficace.

Les tests ont été effectués avec des chargeurs MagSafe ordinaires d'Apple fonctionnant avec le firmware 247.0.0.0 apparu en octobre. Concrètement, ChargerLAB a mesuré la quantité de puissance transmise pendant la charge, les pics de puissance et le temps nécessaire pour recharger complètement l'appareil. C'est là qu'on peut trouver quelques différences intéressantes dans les résultats obtenus avec l'iPhone 14 Pro Max par rapport à l'iPhone 13 Pro Max.



Par exemple, l'iPhone 14 Pro Max a pu maintenir la vitesse de charge entre 16W et 19W pendant plus longtemps que l'iPhone 13 Pro Max. Après 44 minutes de charge, la vitesse de charge en utilisant le chargeur MagSafe sur l'iPhone 13 Pro Max a chuté de manière significative, alors qu'il a fallu une heure et quatre minutes (20 minutes de plus) pour que cela se produise sur l'iPhone 14 Pro Max.



Au final, l'iPhone 14 Pro Max a atteint une charge de 100 % en deux heures et 18 minutes, tandis que l'iPhone 13 Pro Max a mis deux heures et 26 minutes pour atteindre 100 %. La différence n'est pas si significative, mais ceux qui recherchent une recharge rapide ont tout intérêt à se diriger vers l'iPhone 14 Pro Max, car il peut récupérer 50 % d'autonomie en moins de temps que le 13 Pro Max.

Selon ChargerLAB, la différence de résultats est probablement due au système thermique amélioré de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro. Comme les nouveaux téléphones peuvent rester "frais" plus longtemps, MagSafe en profite, un peu comme pour les jeux vidéo qui accaparent beaucoup le processeur et font logiquement chauffer les entrailles.



Rappelons à toute fin utile qu'utiliser un câble USB-C vers Lightning sera deux fois plus rapide que le chargeur sans fil d'Apple.

Si vous n'avez pas encore de chargeur MagSafe, Apple vend son accessoire à 49 euros, tandis que le chargeur MagSafe Duo coûte 149 euros. Si c'est trop cher, il existe de multiples accessoires MagSafe tiers à prix canon.

