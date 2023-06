Les employés en Apple Store vont passer à l'iPhone 14 pour accélérer les paiements

Si vous avez déjà acheté quelque chose dans un Apple Store, vous savez que les employés utilisent leur iPhone pour tout, y compris vous faire payer. Jusqu'à présent, ce système fonctionne avec un iPhone XS équipé d'un boîtier supplémentaire, mais Apple remplacera bientôt ces appareils par de tout nouveaux iPhone 14 pour faciliter un peu plus le travail de ses salariés.

Comme le rapporte Mark Gurman de Bloomberg, l'entreprise remplacera bientôt les iPhone XS utilisés pour la vente au détail par des iPhone 14. Cela ne changera rien pour les clients, mais la mise à niveau est importante pour les employés. Comme le note le journaliste, de nombreux employés se sont plaints de devoir "échanger les iPhones vieillissants plusieurs fois par jour".

Apple retail stores will begin moving their point of sale systems (called Isaacs) from old iPhone Xs to iPhone 14s. This won’t mean anything for customers, but it’ll make things quicker for retail employees who often have to swap the aging iPhones out multiple times per day.