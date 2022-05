Apple déploie Tap To Pay sur iPhone à partir d'aujourd'hui aux USA

⏰ Il y a 2 heures

Alban Martin

Apple a dévoilé en février une nouvelle fonctionnalité "Tap to Pay" qui permettra aux iPhones compatibles d'accepter les paiements via Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d'autres portefeuilles numériques, sans matériel supplémentaire. Et trois mois plus tard, la société commence le déploiement sur son marché local.

C'est parti pour l'iPhone en terminal de paiement

Apple a commencé à tester cette fonctionnalité dans son centre d'accueil Apple Park au début du mois, et maintenant Mark Gurman de Bloomberg a tweeté que la fonctionnalité commence à être déployée dans les Apple Store à travers les États-Unis dès maintenant. La fonctionnalité ne sera peut-être pas disponible dans tous les Apple Store immédiatement.

Apple a déclaré que la fonctionnalité serait lancée aux États-Unis plus tard cette année pour le grand public, mais la société n'a pas encore communiqué de calendrier de lancement précis. La fonctionnalité permettra aux petites entreprises et aux commerçants d'accepter les paiements sans contact via les applications iOS prises en charge en utilisant un iPhone XS ou plus récent. Lors du passage à la caisse, le commerçant invitera simplement le client à tenir son propre iPhone ou Apple Watch, sa carte de crédit ou de débit sans contact, ou tout autre portefeuille numérique, près de l'iPhone du commerçant, et le paiement sera effectué en toute sécurité grâce à la technologie NFC. Et avec une imprimante AirPrint, vous aurez un ticket papier si vous le désirez.



Actuellement, les commerçants qui acceptent les paiements sans contact sur un iPhone doivent s'appuyer sur du matériel supplémentaire comme celui de Square, qui se décline en plusieurs modèles fonctionnant sans fil ou se connectant au connecteur Lightning ou à la prise casque d'un iPhone.