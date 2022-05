La fonction Tap To Pay est actuellement en test à l'Apple Park

⏰ Il y a 9 heures

Alban Martin

Début février, Apple a annoncé un nouveau système appelé "Tap to Pay" qui permet à une personne de recevoir un paiement sans contact en utilisant uniquement son iPhone, comme un terminal de paiement. Lorsque la fonction est activée, il suffit au client d'appuyer son iPhone ou sa carte bancaire NFC sur le haut du téléphone de l'appareil récepteur pour effectuer une transaction Apple Pay.

Tap To Pay en pleine démonstration

Alors que la nouveauté est pour le moment seulement annoncée aux États-Unis, un Apple Store teste déjà le déploiement de cette fonctionnalité. Il s'agit de celui du centre d'accueil de l'Apple Park.



Pour rappel, les iPhones supportent les paiements sans contact depuis 2014, soit l'iPhone 6, avec le lancement initial d'Apple Pay. La nouvelle fonctionnalité Tap to Pay concerne la réception des paiements, sans qu'aucun matériel supplémentaire ne soit nécessaire pour recevoir un paiement sans contact. Par contre, il faut un iPhone XS minimum pour en profiter, dommage.

Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les consommateurs. Elle est actuellement disponible pour les entreprises via les plateformes de commerce en point de vente Shopify et Adyen. Selon certaines spéculations, Tap to Pay sera pris en charge par Apple Cash avec iOS 16, ce qui permettra aux utilisateurs d'iPhone de s'envoyer de l'argent simplement en tenant leurs téléphones à proximité.



Depuis des années, dans les Apple Store, les employés du commerce de détail peuvent accepter les paiements par Apple Pay via leur téléphone, grâce à un accessoire spécial fixé à l'appareil. Avec Tap to Pay intégré au logiciel de l'iPhone, ces accessoires ne seront plus nécessaires.



Voici comment cela va fonctionner grâce à une vidéo prise au Visitor Center de l'Apple Park :

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO — Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022



Il est logique que ce genre de nouvelles fonctionnalités soient testées au plus près du campus d'Apple, avant qu'elles ne soient déployées à plus grande échelle ou abandonnées. L'adoption du système Tap to Pay est destiné à être déployé à une grande échelle, car Apple peut en faire une nouvelle source de revenus...