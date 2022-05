Bloomberg : le port USB-C sur l'iPhone est en cours de test à l'Apple Park

Depuis quelques semaines, les rumeurs se mettent toutes d'accord pour affirmer qu'Apple va finalement craquer et cesser d'imposer son port Lightning. En effet, la firme de Cupertino va rejoindre les constructeurs de smartphones sous Android et proposer le port USB-C afin de faciliter la "connectique universelle".

La Commission européenne en rêve, Apple va enfin répondre favorablement à la demande qui a créé tant de débats ces dernières années. Selon un récent rapport du média Bloomberg, l'abandon du port Lightning sur l'iPhone est imminent et il pourrait débarquer dès l'année prochaine avec les iPhone 15.



D'après le journaliste Mark Gurman, plusieurs tests seraient en cours dans les laboratoires secrets au siège d'Apple en Californie, ces expérimentations ont pour objectif de remplacer le port Lightning au profit de la connectique USB-C, une première depuis la création de l'iPhone qui a toujours eu un port différent des smartphones concurrents.



Un bouleversement de connectique provoque en général de la déception chez les consommateurs qui ont investi dans des accessoires compatibles exclusivement Lightning.

Qu'on se rassure, le changement de port sur l'iPhone ne vous obligera pas à racheter tous les accessoires que vous avez à votre domicile ou que vous transportez avec vous au quotidien. Apple devrait proposer un adaptateur USB-C vers Lightning pour que vous puissiez continuer d'utiliser vos accessoires avec votre nouvel iPhone.

La question qu'il faut maintenant se poser, c'est : "est-ce que cet adaptateur sera gratuitement inclus dans le pack des iPhone 15 ?", ce pourrait être le cas, on se souvient qu'Apple l'a déjà fait lors de la disparition de la prise jack.

Comme le souligne le rapport, la migration vers l'USB-C a déjà commencé sur les produits comme l'iPad et les MacBook :

En passant à l'USB-C, Apple rationaliserait la collection de chargeurs utilisés par ses différents appareils. La plupart des iPads et des Macs de la société utilisent déjà l'USB-C plutôt que le Lightning. Cela signifie que les clients d'Apple ne peuvent pas utiliser un seul chargeur pour leur iPhone, leur iPad et leur Mac - une configuration étrange compte tenu du penchant d'Apple pour la simplicité. Les chargeurs sans fil pour l'iPhone et l'Apple Watch utilisent également un connecteur USB-C.