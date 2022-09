Apple a envisagé de retirer le port SIM sur certains iPhone 14

Ce n'est pas la première fois qu'on évoque ce sujet. Apple aurait discuté en interne de l'idée de lancer certains modèles d'iPhone 14 sans emplacement pour carte SIM. Dans sa dernière lettre d'information "Power On", Mark Gurman a déclaré que cette initiative s'inscrirait dans le cadre des efforts déployés par Apple en faveur des cartes SIM électroniques, les eSIM.

Tout pour la eSIM chez Apple, mais pas tout de suite

Le journaliste a déclaré que le logement de la carte SIM pourrait être supprimé sur certains modèles d'iPhone 14, qu'Apple devrait annoncer dans deux jours à peine, mais il a ajouté qu'il était finalement possible que ce changement n'intervienne pas avant l'iPhone 15 de l'année prochaine. L'éventuelle suppression de l'emplacement de la carte SIM a déjà fait l'objet de plusieurs rumeurs auparavant.

Apple va donner une plus grande impulsion à l'eSIM cette fois-ci, les opérateurs se préparant à orienter les utilisateurs vers les cartes SIM numériques intégrées plutôt que vers les cartes physiques. En fait, Apple a envisagé de supprimer complètement l'emplacement physique de la carte SIM à partir de cette année ou de l'année prochaine pour certains modèles.

Pour mémoire, une eSIM est une carte SIM électronique intégrée dans l'appareil qui permet aux utilisateurs d'activer un plan cellulaire sans avoir à insérer une puce. La disponibilité des eSIM s'étend rapidement, mais la technologie n'est pas encore disponible dans tous les pays, de sorte que certains modèles d'iPhone avec un emplacement pour carte SIM pourraient rester disponibles pendant au moins quelques années dans le cadre de la transition.



Depuis l'iPhone 13, Apple ne vend d'ailleurs plus aucune carte SIM dans les pays où elle propose des forfaits lors de l'achat, aux USA notamment. Les utilisateurs peuvent facilement activer un forfait cellulaire via l'eSIM en allumant l'iPhone, en se connectant à un réseau Wi-Fi et en suivant les instructions à l'écran. Les modèles d'iPhone 13 prennent également en charge deux eSIM, ce qui permet aux utilisateurs de s'abonner numériquement à plusieurs forfaits cellulaires et de passer de l'un à l'autre, ce qui est utile en voyage ou pour les professionnels.



La suppression du tiroir de la carte SIM pourrait contribuer à améliorer l'étanchéité de l'iPhone et peut-être à libérer un peu d'espace à l'intérieur de l'appareil.

Le keynote des iPhone 14

Apple devrait annoncer les iPhone 14 lors d'un keynote au Steve Jobs Theater mercredi. Parmi les autres produits qui devraient être annoncés figurent les modèles Apple Watch 8, une nouvelle Apple Watch SE, une Apple Watch Pro et de nouveaux AirPods Pro 2.