Les AirPods Pro 2 seraient bien présentés au keynote de mercredi

Vous le savez, Apple organisera un événement spécial au Steve Jobs Theater mercredi pour dévoiler l'iPhone 14, l'Apple Watch Series 8, et probablement d'autres nouveautés. Comme souvent, Mark Gurman de Bloomberg a dévoilé ses dernières informations autour de ce que nous prépare la société via sa newsletter "Power On".

Les AirPods Pro 2 sont prêts selon Gurman

Le journaliste américain s'attend notamment à ce qu'Apple annonce la deuxième génération d'AirPods Pro lors du keynote, en plus des nouveaux modèles d'iPhone et d'Apple Watch. Gurman n'a pas indiqué quand les nouveaux AirPods Pro seraient disponibles à la commande ni partagé d'informations sur les prix. Mais il y a fort à parier qu'on resterait sur 279 euros.

J'ai signalé l'année dernière que les nouveaux AirPods Pro arriveraient en 2022, et maintenant on me dit que mercredi sera leur grand dévoilement.

Plusieurs nouvelles fonctionnalités sont annoncées pour les nouveaux AirPods Pro 2, y compris une puce H2 mise à niveau pour une meilleure qualité audio, une plus grande autonomie, un nouveau boîtier de chargement avec le support Localiser, une meilleure détection intra-auriculaire, des capacités de suivi de la condition physique, et plus encore. Les nouveaux AirPods Pro 2 pourraient également prendre en charge la spécification Audio LE de Bluetooth, qui offrirait plusieurs avantages, notamment la possibilité pour les AirPods de se connecter à plusieurs appareils comme un iPhone et un Mac simultanément et s'approcher de la qualité de son Lossless.



En 2020, Gurman et Debby Wu ont rapporté qu'Apple avait testé un design plus compact pour les nouveaux AirPods Pro, qui éliminerait les tiges sous les écouteurs, comme les Beats Studio Buds de la société. Cependant, des rumeurs plus récentes suggèrent que les AirPods Pro de deuxième génération conserveront le design du modèle original.



Le reste du keynote sera consacré aux nouveaux téléphones, à savoir un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Plus de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces, ainsi que de nouveaux modèles d'Apple Watch Series 8, d'Apple Watch SE et d'Apple Watch Pro. Il a également déclaré qu'Apple "ne discutera pas" de ses projets de casques AR/VR lors de l'événement de cette semaine. Rendez-vous dans trois jours pour suivre le keynote Apple de rentrée, en direct et en français.